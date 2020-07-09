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Разбитый мародёрами спорткар Alpina Z8 за 35 миллионов починят

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Наталья Насонова

В американской Санта-Монике одна из кузовных мастер­ских взялась за восста­новление редкого родстера Alpina Roadster V8, разбитого мародёрами в ходе протестных беспорядков. Об этом сообщает Motorious.com.

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  • Ранее Журнал Авто.ру уже писал про много­численные кражи масл-каров из дилерского центра Chrysler и других авто­салонов. Разбитый Alpina Roadster V8 стал очередной жертвой маро­дёров, не справив­шихся с управ­лением дорогого и мощного родстера.

  • На опубликованных кадрах (с 10:33 минуты) видно, что сильно постра­дала передняя часть родстера и раскры­лись подушки безопас­ности. Но остальной салон выглядит целым. Эту Alpina тоже угнали из автоцентра — на пассажир­ском сиденье сохранился заламини­рованный лист бумаги с ценой 499 000 долларов (около 35 милли­онов рублей по нынешнему курсу).

  • Родстер BMW Z8 был выпущен лимитиро­ванной серией в количе­стве 5703 штук, а тираж Alpina Roadster V8 (именно так официально называлась эта модель) составил всего 555 экзем­пляров. Базовый Z8 оснащается 4,9-литровым 400-сильным мотором V8 серии S62, знакомым по модели BMW M5 E39, однако на Alpina Roadster V8 его поменяли на 4,8-литровый M62 V8, немного снизив мощность (381 л.с.) и увеличив крутящий момент (519 Нм). Трансмиссия — 5-ступен­чатый автомат, тогда как обычный Z8 комплектовался 6-ступен­чатой механикой.

Стоит восстанавливать этот родстер?

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