Разбитый мародёрами спорткар Alpina Z8 за 35 миллионов починят

На опубликованных кадрах (с 10:33 минуты) видно, что сильно постра­дала передняя часть родстера и раскры­лись подушки безопас­ности. Но остальной салон выглядит целым. Эту Alpina тоже угнали из автоцентра — на пассажир­ском сиденье сохранился заламини­рованный лист бумаги с ценой 499 000 долларов (около 35 милли­онов рублей по нынешнему курсу).

Родстер BMW Z8 был выпущен лимитиро­ванной серией в количе­стве 5703 штук, а тираж Alpina Roadster V8 (именно так официально называлась эта модель) составил всего 555 экзем­пляров. Базовый Z8 оснащается 4,9-литровым 400-сильным мотором V8 серии S62, знакомым по модели BMW M5 E39, однако на Alpina Roadster V8 его поменяли на 4,8-литровый M62 V8, немного снизив мощность (381 л.с.) и увеличив крутящий момент (519 Нм). Трансмиссия — 5-ступен ­чатый автомат, тогда как обычный Z8 комплектовался 6-ступен ­чатой механикой.