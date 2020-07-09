Разбитый мародёрами спорткар Alpina Z8 за 35 миллионов починят
Наталья Насонова
В американской Санта-Монике одна из кузовных мастерских взялась за восстановление редкого родстера Alpina Roadster V8, разбитого мародёрами в ходе протестных беспорядков. Об этом сообщает Motorious.com.
Ранее Журнал Авто.ру уже писал про многочисленные кражи масл-каров из дилерского центра Chrysler и других автосалонов. Разбитый Alpina Roadster V8 стал очередной жертвой мародёров, не справившихся с управлением дорогого и мощного родстера.
На опубликованных кадрах (с 10:33 минуты) видно, что сильно пострадала передняя часть родстера и раскрылись подушки безопасности. Но остальной салон выглядит целым. Эту Alpina тоже угнали из автоцентра — на пассажирском сиденье сохранился заламинированный лист бумаги с ценой 499 000 долларов (около 35 миллионов рублей по нынешнему курсу).
Родстер BMW Z8 был выпущен лимитированной серией в количестве 5703 штук, а тираж Alpina Roadster V8 (именно так официально называлась эта модель) составил всего 555 экземпляров. Базовый Z8 оснащается 4,9-литровым 400-сильным мотором V8 серии S62, знакомым по модели BMW M5 E39, однако на Alpina Roadster V8 его поменяли на 4,8-литровый M62 V8, немного снизив мощность (381 л.с.) и увеличив крутящий момент (519 Нм). Трансмиссия —
5-ступенчатый автомат, тогда как обычный Z8 комплектовался 6-ступенчатой механикой.