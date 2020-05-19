BMW X7 от ателье Alpina: 621 сила и 290 км/ч максимальной скорости
Николай Андреев
Немецкая фирма Alpina, которая дорабатывает автомобили BMW с разрешения автопроизводителя, представила свою версию большого X7 под названием Alpina XB7. Прежде из кроссоверов баварской марки ателье тюнинговало только X3 и X4.
В Alpina за основу для своего автомобиля взяли версию BMW X7 M50i. Битурбированному 4.4 V8 перепрошили блок управления и улучшили систему охлаждения — мощность выросла с 530 до 621 лошадиной силы, а максимальный крутящий момент — с 750 до 800 Ньютон-метров.
До «сотни» Alpina XB7 разгоняется за 4,2 секунды, что на полсекунды быстрее стандартного кроссовера. Максимальная скорость составляет
290 км/чпротив 250 км/чу M50i. Четверть мили (402 метра) 2655-килограммовая новинка проезжает за 12,6 секунды.
Вдобавок Alpina XB7 получила 23-дюймовые кованые колёсные диски, доработанную пневмоподвеску, увеличенные тормозные диски Brembo, фирменный скромный обвес кузова и перешитый дорогой кожей интерьер.
Ателье Alpina просит за XB7 в Германии минимум 155 200 евро (12,3 миллиона рублей), что на 39 800 евро (3,2 миллиона рублей) больше начальной стоимости BMW X7 M50i. Первые клиенты получат доработанные кроссоверы в сентябре.