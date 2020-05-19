АвтоВАЗ представит 17 новинок до 2026 года

BMW X7 от ателье Alpina: 621 сила и 290 км/ч максимальной скорости

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Николай Андреев

Немецкая фирма Alpina, которая дорабаты­вает авто­мобили BMW с разрешения автопроиз­водителя, пред­ставила свою версию большого X7 под названием Alpina XB7. Прежде из кроссо­веров баварской марки ателье тюнинго­вало только X3 и X4.

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  • В Alpina за основу для своего автомобиля взяли версию BMW X7 M50i. Битурби­рованному 4.4 V8 пере­прошили блок управ­ления и улучшили систему охлаж­­дения — мощность выросла с 530 до 621 лошадиной силы, а макси­мальный крутящий момент — с 750 до 800 Ньютон-метров.

  • До «сотни» Alpina XB7 разгоняется за 4,2 секунды, что на полсекунды быстрее стан­дартного кроссовера. Максимальная скорость составляет 290 км/ч против 250 км/ч у M50i. Четверть мили (402 метра) 2655-кило­граммо­вая новинка проезжает за 12,6 секунды.

  • Вдобавок Alpina XB7 получила 23-дюймовые кованые колёсные диски, дорабо­танную пневмо­подвеску, увели­ченные тормозные диски Brembo, фирменный скромный обвес кузова и пере­шитый дорогой кожей интерьер.

  • Ателье Alpina просит за XB7 в Германии минимум 155 200 евро (12,3 миллиона рублей), что на 39 800 евро (3,2 миллиона рублей) больше начальной стоимости BMW X7 M50i. Первые клиенты получат дорабо­танные кроссоверы в сентябре.

Доработки Alpina тянут на три миллиона рублей?

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