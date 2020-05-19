BMW X7 от ателье Alpina: 621 сила и 290 км/ч максимальной скорости

В Alpina за основу для своего автомобиля взяли версию BMW X7 M50i. Битурби­рованному 4.4 V8 пере­прошили блок управ­ления и улучшили систему охлаж­­дения — мощность выросла с 530 до 621 лошадиной силы, а макси­мальный крутящий момент — с 750 до 800 Ньютон-метров.

До «сотни» Alpina XB7 разгоняется за 4,2 секунды, что на полсекунды быстрее стан­дартного кроссовера. Максимальная скорость составляет 290 км/ч против 250 км/ч у M50i. Четверть мили (402 метра) 2655-кило­граммо­вая новинка проезжает за 12,6 секунды.

Вдобавок Alpina XB7 получила 23-дюймовые кованые колёсные диски, дорабо­танную пневмо­подвеску, увели­ченные тормозные диски Brembo, фирменный скромный обвес кузова и пере­шитый дорогой кожей интерьер.