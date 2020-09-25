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Alpina вывела на тесты модель, которая может стать новым флагманом

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Дмитрий Елизаров

Издание MotorAuthority опубликовало фото­графии автомобиля, который выглядит как четырёх­дверная BMW 8 серии с небольшим количе­ством камуфляжа. Однако некоторые детали заставляют заподозрить в спорткаре прототип будущей новинки от ателье Alpina.

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  • Гран купе заклеено маскиро­вочной плёнкой именно в тех местах, где Alpina дорабаты­вает внешность серийных BMW — то есть в районе нижней части переднего бампера и заднего диффузора.

  • Фотошпионы успели сфото­графировать и колёса прототипа — это характерные для Alpina много­спицевые диски с тормозными суппортами, выкрашен­ными в синий цвет.

  • Какой именно двигатель получит четырёх­дверная Alpina с возможным индексом B8, пока достоверно неизвестно. Издание пред­полагает, что для новинки адапти­руют тот же силовой агрегат, что применя­ется на самой крупной модели ателье — вседорожнике XB7. Тюнеры доводят штатный 4,4-литровый V8 кроссовера до отдачи в 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

  • Таким образом, BMW 8 серии Гран купе от Alpina сможет ускоряться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. Между тем, у «восьмёрки» уже есть схожая заводская моди­фикация: четырёх­дверная BMW M8 располагает 625-сильным мотором и тратит на набор первой сотни 3,2 секунды.

Выбрали бы Alpina или аналогичный по мощности BMW?

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