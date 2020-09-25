Alpina вывела на тесты модель, которая может стать новым флагманом
Дмитрий Елизаров
Издание MotorAuthority опубликовало фотографии автомобиля, который выглядит как четырёхдверная BMW 8 серии с небольшим количеством камуфляжа. Однако некоторые детали заставляют заподозрить в спорткаре прототип будущей новинки от ателье Alpina.
Гран купе заклеено маскировочной плёнкой именно в тех местах, где Alpina дорабатывает внешность серийных BMW — то есть в районе нижней части переднего бампера и заднего диффузора.
Фотошпионы успели сфотографировать и колёса прототипа — это характерные для Alpina многоспицевые диски с тормозными суппортами, выкрашенными в синий цвет.
Какой именно двигатель получит четырёхдверная Alpina с возможным индексом B8, пока достоверно неизвестно. Издание предполагает, что для новинки адаптируют тот же силовой агрегат, что применяется на самой крупной модели ателье — вседорожнике XB7. Тюнеры доводят штатный 4,4-литровый V8 кроссовера до отдачи в 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента.
Таким образом, BMW 8 серии Гран купе от Alpina сможет ускоряться до
100 км/чпримерно за 3 секунды. Между тем, у «восьмёрки» уже есть схожая заводская модификация: четырёхдверная BMW M8 располагает 625-сильным мотором и тратит на набор первой сотни 3,2 секунды.