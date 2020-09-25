Alpina вывела на тесты модель, которая может стать новым флагманом

Гран купе заклеено маскиро­вочной плёнкой именно в тех местах, где Alpina дорабаты­вает внешность серийных BMW — то есть в районе нижней части переднего бампера и заднего диффузора.

Фотошпионы успели сфото­графировать и колёса прототипа — это характерные для Alpina много­спицевые диски с тормозными суппортами, выкрашен­ными в синий цвет.

Какой именно двигатель получит четырёх­дверная Alpina с возможным индексом B8, пока достоверно неизвестно. Издание пред­полагает, что для новинки адапти­руют тот же силовой агрегат, что применя­ется на самой крупной модели ателье — вседорожнике XB7. Тюнеры доводят штатный 4,4-литровый V8 кроссовера до отдачи в 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента.