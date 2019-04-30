Alpina потроллила Mercedes и Porsche в ролике про самый быстрый универсал на планете

Универсал Alpina B5 Bi-Turbo приводится в движение 4,4-литровой баварской «восьмёркой», выдающей 608 л.с. и работающей в паре с восьмиступенчатым автоматом.

Разгон до 100 километров в час занимает у семейного универсала всего 3,5 секунды, а максималка достигает 322 километра в час: автомобиль по умолчанию предлагается без электронного ограничителя скорости.

При этом показанный в ролике Mercedes-AMG GT R действительно уступает универсалу от Alpina – по крайней мере, на бумаге. У него четырёхлитровый V8 мощностью 585 л.с., разгон до сотни занимает 3,6 секунды, а максималка достигает 318 км/ч.