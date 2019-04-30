Alpina потроллила Mercedes и Porsche в ролике про самый быстрый универсал на планете
Андрей Шульдешов
Ателье Alpina показало в деле новый семейный универсал B5 Bi-Turbo, который собран на базе пятёрки BMW и претендует на звание быстрейшего «сарая» в мире. В небольшом ролике Alpina сгоняет с полосы суперкар Mercedes-AMG GT R и легко уходит и от него, и от Porsche GT3 RS.
Универсал Alpina B5 Bi-Turbo приводится в движение 4,4-литровой баварской «восьмёркой», выдающей 608 л.с. и работающей в паре с восьмиступенчатым автоматом.
Разгон до 100 километров в час занимает у семейного универсала всего 3,5 секунды, а максималка достигает 322 километра в час: автомобиль по умолчанию предлагается без электронного ограничителя скорости.
При этом показанный в ролике Mercedes-AMG GT R действительно уступает универсалу от Alpina – по крайней мере, на бумаге. У него четырёхлитровый V8 мощностью 585 л.с., разгон до сотни занимает 3,6 секунды, а максималка достигает 318 км/ч.
А вот в случае с Porsche GT3 RS всё чуть сложнее: у Porsche 520 л.с., но 3,2 секунды до сотни. Правда, максималка пониже: 312 километров в час.