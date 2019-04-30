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Alpina потроллила Mercedes и Porsche в ролике про самый быстрый универсал на планете

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Андрей Шульдешов

Ателье Alpina показало в деле новый семейный универсал B5 Bi-Turbo, который собран на базе пятёрки BMW и претендует на звание быстрейшего «сарая» в мире. В небольшом ролике Alpina сгоняет с полосы суперкар Mercedes-AMG GT R и легко уходит и от него, и от Porsche GT3 RS. 

The BMW ALPINA B5 Bi-Turbo Touring is an unusual car on all points. Exclusive, practical in the everyday life, its 447 kW (608 hp) and 800 Nm V8 Bi-Turbo engine is unique in a BMW Touring. It provides exceptional driving performances in its class, which are not inferior to those of many current sports cars. Request test drive now: https://www.ALPINA.de/B5-yt-EN/ -------------------------------------- Der BMW ALPINA B5 Bi-Turbo Touring ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Automobil - exklusiv, praktisch im Alltag und ein Langstreckenfahrzeug par excellence. Sein V8 Bi-Turbo Motor mit 447 kW (608 PS) und 800 Nm ist zudem absolut einzigartig in einem BMW Touring und verschafft ihm einzigartige Fahrleistungen in seinem Segment, die denen vieler aktueller Supersportwagen nicht nachstehen. Jetzt Probefahrt anfragen : https://www.ALPINA.de/B5-yt-DE/ -------------------------------------- Fuel consumption Combined: 11.1 l / 100 km • CO2-Emissions Combined: 254 g / km • CO2-Efficiency: F (Germany) Fuel consumption and CO2 emissions measured according to currently valid Regulation (EU) 715/2007. The disclosed fuel consumption and CO2 emissions are measured according to WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) and converted to NEDC (New European Driving Cycle) for comparison purposes. Depending on your country, vehicle related taxes or other duties may be based on fuel consumption and CO2 emissions data which differs from that shown here. www.ALPINA.de/DAT-Hinweis

  • Универсал Alpina B5 Bi-Turbo приводится в движение 4,4-литровой баварской «восьмёркой», выдающей 608 л.с. и работающей в паре с восьмиступенчатым автоматом. 

  • Разгон до 100 километров в час занимает у семейного универсала всего 3,5 секунды, а максималка достигает 322 километра в час: автомобиль по умолчанию предлагается без электронного ограничителя скорости.

  • При этом показанный в ролике Mercedes-AMG GT R действительно уступает универсалу от Alpina – по крайней мере, на бумаге. У него четырёхлитровый V8 мощностью 585 л.с., разгон до сотни занимает 3,6 секунды, а максималка достигает 318 км/ч.

  • А вот в случае с Porsche GT3 RS всё чуть сложнее: у Porsche 520 л.с., но 3,2 секунды до сотни. Правда, максималка пониже: 312 километров в час.

В Alpina совсем зазнались?

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