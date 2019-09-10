Ателье Alpina научило универсал BMW 3 серии разгоняться до 300 км/ч
Андрей Шульдешов
«Придворное» ателье Alpina, доводящее до ума модели BMW, выпустило свою версию универсала BMW 3 серии под названием Alpina B3 Touring.
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Трёхлитровой рядной «шестёрке» от модификации M340i основательно доработали турбонаддув, перепрошили блок управления и улучшили систему охлаждения. В результате мощность мотора выросла с 374 до 462 лошадиных сил.
Двигатель работает с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода xDrive с электронно управляемым задним дифференциалом повышенного трения. Время разгона до сотни производитель не заявляет, зато хвалится максималкой: Alpina B3 Touring способен разогнаться до 300 километров в час, что делает его одним из самых быстрых серийных универсалов на рынке.
Ещё один повод для гордости ателье – экономичность и экологичность мотора. По словам инженеров, они разработали очень продвинутую выхлопную систему с фильтром мелких частиц, благодаря которой средний расход топлива по циклу WLTP составляет 11,1 литра на 100 километров при уровне выбросов CO2 – 252 грамма на километр.
Дизайнерские доработки – в фирменном стиле Alpina: аккуратный обвес, перешитый салон с логотипами Alpina и многоспицевые 19-дюймовые колёсные диски (опционально – 20-дюймовые).
Alpina начнёт принимать предзаказы на универсал в первом квартале 2020 года. Ещё спустя примерно полгода стартуют поставки машин клиентам. Цена пока не сообщается.