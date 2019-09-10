Ателье Alpina научило универсал BMW 3 серии разгоняться до 300 км/ч

Трёхлитровой рядной «шестёрке» от модифи­кации M340i основательно доработали турбо­наддув, перепрошили блок управления и улучшили систему охлаж­дения. В результате мощность мотора выросла с 374 до 462 лошадиных сил.

Двигатель работает с восьмиступенчатым автоматом и системой полного привода xDrive с электронно управля­емым задним дифферен­циалом повышенного трения. Время разгона до сотни произво­дитель не заявляет, зато хвалится максималкой: Alpina B3 Touring способен разогнаться до 300 кило­метров в час, что делает его одним из самых быстрых серийных универ­салов на рынке.

Ещё один повод для гордости ателье – экономич­ность и экологич­ность мотора. По словам инженеров, они раз­работали очень продвину­тую выхлопную систему с фильтром мелких частиц, благо­даря которой средний расход топлива по циклу WLTP составляет 11,1 литра на 100 кило­метров при уровне выбросов CO 2 – 252 грамма на километр.

Дизайнерские доработки – в фирменном стиле Alpina: аккуратный обвес, перешитый салон с лого­типами Alpina и многоспицевые 19-дюймовые колёсные диски (опци­онально – 20-дюймовые).