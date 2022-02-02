Alpina вслед за BMW обновила свою версию 8 серии Гран Купе

Уже с марта нынешнего года ателье начнёт предлагать B8 Gran Coupe с фирменной подсвеченной решёткой радиатора, которая у BMW именуется Iconic Glow. Кроме того, Alpina расширит гамму оттенков кузова, с которыми доступна четырёхдверка: она пополнится цветами из палитры BMW Individual.

BMW объявила об обновлении всего семейства 8 серии в конце января нынешнего года. Помимо радиаторной решётки с подсветкой все представители 8 серии получили по умолчанию аэродинамический пакет M Sport, а в салоне появились два 12,3-дюймовых дисплея, которые также вошли в базовую комплектацию. Баварский концерн начнёт выпускать доработанные «восьмёрки» также в марте нынешнего года.

Alpina B8 Gran Coupe была представлена в марте 2021-го. Этот спорткар немцы строят на базе BMW M850i с 4,4-литровым V8, отдачу которого увеличивают с 530 до 621 л.с. Кроме того, четырёхдверке дорабатывают трансмиссию, а в подвеске появляются новые компоненты. Модернизируют тюнеры и внешность спорткара.