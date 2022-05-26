Alpina представила обновлённые модели B3 и D3 S

Материал по теме
Представлены обновлённые седан и универсал BMW 3 серии: большие экраны и «автомат» в базе
«Умные» фары нового VW Amarok показали на видео
Дмитрий Елизаров
Ателье Alpina продемонстрировала доработанные модификации B3 и D3 S в кузовах седан и универсал: спорткары обновлены вслед за «донорскими» седаном и универсалом BMW 3 серии. «Тройки» от Alpina сохранили бензиновый и дизельный двигатели, при этом седан с форсированным на 33 лошадиные силы бензиновым мотором теперь сопоставим по динамике с BMW M3 Competition.
Alpina официально вошла в состав концерна BMW, пополнив портфель брендов. Однако по условиям сделки до конца 2025 года ателье продолжит работать как независимая фирма.