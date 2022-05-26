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Alpina представила обновлённые модели B3 и D3 S

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Дмитрий Елизаров

Ателье Alpina продемонстрировала доработанные модификации B3 и D3 S в кузовах седан и универсал: спорткары обновлены вслед за «донорскими» седаном и универсалом BMW 3 серии. «Тройки» от Alpina сохранили бензиновый и дизельный двигатели, при этом седан с форсированным на 33 лошадиные силы бензиновым мотором теперь сопоставим по динамике с BMW M3 Competition.

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  • Alpina B3 с обновлением получила двигатель, который ателье устанавливает на собственную версию 4 серии Gran Coupe. Он сохранил прежний объём 3,0 литра, но развивает 495 л.с. и 730 Нм вместо прежних 462 л.с. и 700 Нм. Работает двигатель в паре с усиленным восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
  • Седан B3 ускорится до 100 км/ч за 3,6 секунды (на 0,2 секунды быстрее, чем раньше) при максимальной скорости 305 км/ч. От BMW M3 Competition новинка отстаёт по динамике всего на 0,1 секунды, но заметно превосходит по максимальной скорости: у «эмки» ограничитель установлен на 250 км/ч. Характеристики универсала Alpina B3 — 3,7 секунды до «сотни» и 302 км/ч «максималки» (было 300 км/ч).
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  • Доработанный экстерьер новинок базируется на официальном пакете BMW M Sport, но в Alpina модернизировали передний сплиттер и задний диффузор. Кроме того, новинки оснащаются фирменными колёсными дисками (на 19 либо 20 дюймов) и синими тормозными суппортами. Alpina устанавливает на спорткары собственные пружины и стабилизаторы, заново откалиброванные регулируемые амортизаторы и большие тормозные диски.
  • Эти изменения применены и на дизельных версиях седана и универсала, но силовой агрегат в этом случае остался прежним. Трёхлитровая «турбошестёрка» развивает 355 л.с. и 730 Нм, что позволяет четырёхдверке набирать 100 км/ч за 4,6 секунды, а универсалу — на 0,2 секунды медленнее. Максимальная скорость — 273 и 270 км/ч соответственно.
  • Интерьер Alpina B3 и D3 S получили от обновлённой BMW 3 серии, где основным изменением стал большой сдвоенный экран «цифрового кокпита». Однако ателье предлагает собственное оформление интерфейса медиасистемы, множественные фирменные логотипы и альтернативные варианты отделки.

Alpina официально вошла в состав концерна BMW, пополнив портфель брендов. Однако по условиям сделки до конца 2025 года ателье продолжит работать как независимая фирма.

Если «тройка», то от BMW или Alpina?

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