Alpina представила собственную версию обновлённого кроссовера BMW X7

Основным отличием XB7 стал новый передний бампер — по сравнению со штатным элементом обновлённого BMW X7 он выглядит несколько массивнее за счёт накладки в нижней части. Кроме того, вседорожник получил новый набор колёсных дисков от 21 до 23 дюймов.

Других изображений кроссовера, включая фото интерьера, ателье пока не опубликовало, однако пообещало оформлять салон XB7 новыми дорогими материалами, а для бортовой медиасистемы разработать альтернативную графику интерфейса.

4,4-литровый V8, которым оснащается XB7, по-прежнему развивает 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента. При этом вслед за «донорским» X7 силовой агрегат кроссовера обзавёлся стартер-генератором, а также получил новую выхлопную систему ради более впечатляющего звука. Alpina XB7 по-прежнему тратит на ускорение до 100 км/ч 4,2 секунды, а максимальная скорость вседорожника составляет 290 км/ч.

Приём заказов на новинку уже открыт, поставки начнутся ближе к концу года. Цены на обновлённый Alpina XB7 стартуют со 170 тысяч евро.

Самая мощная модификация заводского BMW X7 после рестайлинга именуется M60i и оснащается тем же 4,4-литровым мотором, отдача которого составляет 530 л.с. и 750 Нм. Появится ли у X7 в итоге официальная М-модификация, которую сейчас частично замещает вседорожник от Alpina, пока неизвестно.