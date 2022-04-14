Alpina представила собственную версию обновлённого кроссовера BMW X7

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BMW X7 от ателье Alpina: 621 сила и 290 км/ч максимальной скорости
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Дмитрий Елизаров
Компания BMW обнародовала детали рестайлинга большого вседорожника X7 лишь накануне, но ателье Alpina уже продемонстрировало его доработанный вариант. Кроссоверу XB7 модернизировали внешность и интерьер, при этом по технической части почти никаких изменений не произошло.
Самая мощная модификация заводского BMW X7 после рестайлинга именуется M60i и оснащается тем же 4,4-литровым мотором, отдача которого составляет 530 л.с. и 750 Нм. Появится ли у X7 в итоге официальная М-модификация, которую сейчас частично замещает вседорожник от Alpina, пока неизвестно.