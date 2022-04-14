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Alpina представила собственную версию обновлённого кроссовера BMW X7

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW обнародовала детали рестайлинга большого вседорожника X7 лишь накануне, но ателье Alpina уже продемонстрировало его доработанный вариант. Кроссоверу XB7 модернизировали внешность и интерьер, при этом по технической части почти никаких изменений не произошло.

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  • Основным отличием XB7 стал новый передний бампер — по сравнению со штатным элементом обновлённого BMW X7 он выглядит несколько массивнее за счёт накладки в нижней части. Кроме того, вседорожник получил новый набор колёсных дисков от 21 до 23 дюймов.
  • Других изображений кроссовера, включая фото интерьера, ателье пока не опубликовало, однако пообещало оформлять салон XB7 новыми дорогими материалами, а для бортовой медиасистемы разработать альтернативную графику интерфейса.
  • 4,4-литровый V8, которым оснащается XB7, по-прежнему развивает 621 л.с. и 800 Нм крутящего момента. При этом вслед за «донорским» X7 силовой агрегат кроссовера обзавёлся стартер-генератором, а также получил новую выхлопную систему ради более впечатляющего звука. Alpina XB7 по-прежнему тратит на ускорение до 100 км/ч 4,2 секунды, а максимальная скорость вседорожника составляет 290 км/ч.
  • Приём заказов на новинку уже открыт, поставки начнутся ближе к концу года. Цены на обновлённый Alpina XB7 стартуют со 170 тысяч евро.

Самая мощная модификация заводского BMW X7 после рестайлинга именуется M60i и оснащается тем же 4,4-литровым мотором, отдача которого составляет 530 л.с. и 750 Нм. Появится ли у X7 в итоге официальная М-модификация, которую сейчас частично замещает вседорожник от Alpina, пока неизвестно.

А есть ли вообще смысл дорабатывать заводские BMW?

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