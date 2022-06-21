Alpina представила 355-сильный дизельный лифтбек D4 S

Ателье Alpina представило собственную версию лифтбека BMW 4 серии, построенную вслед за анонси­рованными ранее седаном и универсалом Alpina B3 и D3 S. Новинка получила тот же самый дизельный двигатель, форсированный до 355 л.с., и способна ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 4,8 секунды. Поставки стартуют в сентябре нынешнего года по цене от 79 700 евро (BMW 430d Gran Coupe стоит в Германии минимум 61 500 евро).