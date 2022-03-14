Alpina показала тизер нового спорткара: это заряженный BMW 4 серии

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На продажу выставлена редчайшая BMW 3 серии: это 35-летняя Alpina
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Дмитрий Елизаров
Ателье Alpina опубликовало первое изображение своего нового спорткара на базе BMW. В сопроводительном тексте не уточняется наименование модели, однако по некоторым внешним признакам издание Motor1 пришло к выводу, что Alpina готовит к выходу собственную версию BMW 4 серии Gran Coupe. Она станет своего рода заменой «четырёхдверной» M4, выпускать которую концерн BMW отказался.
Ранее стало известно, что Alpina войдёт в состав портфеля брендов, которым владеет концерн BMW. Однако до 2025 года тюнинг-ателье из Бухлоэ продолжит производить и обслуживать свои спорткары в соответствии с первоначальными планами.