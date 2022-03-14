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Alpina показала тизер нового спорткара: это заряженный BMW 4 серии

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Дмитрий Елизаров

Ателье Alpina опубликовало первое изображение своего нового спорткара на базе BMW. В сопроводительном тексте не уточняется наименование модели, однако по некоторым внешним признакам издание Motor1 пришло к выводу, что Alpina готовит к выходу собственную версию BMW 4 серии Gran Coupe. Она станет своего рода заменой «четырёхдверной» M4, выпускать которую концерн BMW отказался.

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  • Тизер изображает задний фонарь будущей новинки с характерной светодиодной графикой: она и навела издание на соответствующий вывод. Кроме того, на фото можно разглядеть как шильдик Alpina, так и часть крышки багажника с компактным спойлером.
  • Предполагается, что новая Alpina B4 Gran Coupe получит тот же силовой агрегат, который тюнеры устанавливают на модели линейки B3. Это трёхлитровая «шестёрка», позаимствованная у версии M340i и форсированная с 372 до 462 л.с. Кроме того, двигатель сопровождают модернизированным восьмиступенчатым «автоматом».
  • По данным издания, производство нового спорткара Alpina должна начать уже в нынешнем месяце. BMW же отказалась от выпуска мощной модификации 4 серии Gran Coupe, чтобы не отбивать тем самым покупателей у спортседана M3. 

Ранее стало известно, что Alpina войдёт в состав портфеля брендов, которым владеет концерн BMW. Однако до 2025 года тюнинг-ателье из Бухлоэ продолжит производить и обслуживать свои спорткары в соответствии с первоначальными планами.

Alpina или BMW?

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