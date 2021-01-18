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«Заряженное» американское купе Alpha Ace: 4,6 секунды до 97 км/ч и карбоновый обвес

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Дмитрий Елизаров

Калифорнийский стартап Alpha представил заряженную версию (Performance Edition) первого электрокара под названием Ace Coupe, дебютиро­вавшего в конце прошлого года. Новинка отличается более агрес­сивной внешностью и другой силовой установкой.

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  • Внешне Alpha Ace Coupe в исполнении Performance Edition будет отличаться более агрес­сивным передним бампером со свое­образными «клыками», имитацией диффузора на заднем бампере, спойлером на крышке багаж­ника и другими колёсными дисками на 19 дюймов. Кроме того, увели­чится количество хрома на кузове. За счёт ново­введений длина купе выросла на 120 милли­метров.

  • Единственное отличие в интерьере, заметное на официаль­ных изображе­ниях, — это новая схема отделки с обширным использо­ванием углепластика.

  • До 60 миль в час (97 км/ч) такое купе ускорится за 4,6 секунды, тогда как обычной версии на это требуется 6 секунд. Максималь­ная скорость новинки — 200 км/ч. Ради улучшения динамики инженерам Alpha пришлось пожерт­вовать запасом хода: он уменьшился с 402 до 354 кило­метров. Другие технические характери­стики пока не разглашаются.

  • В оснащение новой модификации войдут система охлаж­дения и обогрева аккуму­ляторов, а также устройство быстрой зарядки. Цена купе не называется, но приём предвари­тельных заявок уже открыт.

  • Ранее сообщалось, что компания Alpha планирует вывести на рынок ещё и целое внедорожное семейство под названием Icon, которое разра­ботает на той же платформе. В него войдут пятидверный внедорожник, пикап и развозной фургон.

Согласились бы на уменьшение запаса хода ради динамики?

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