«Заряженное» американское купе Alpha Ace: 4,6 секунды до 97 км/ч и карбоновый обвес

Внешне Alpha Ace Coupe в исполнении Performance Edition будет отличаться более агрес­сивным передним бампером со свое­образными «клыками», имитацией диффузора на заднем бампере, спойлером на крышке багаж­ника и другими колёсными дисками на 19 дюймов. Кроме того, увели­чится количество хрома на кузове. За счёт ново­введений длина купе выросла на 120 милли­метров.

Единственное отличие в интерьере, заметное на официаль­ных изображе­ниях, — это новая схема отделки с обширным использо­ванием углепластика.