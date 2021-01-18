«Заряженное» американское купе Alpha Ace: 4,6 секунды до 97 км/ч и карбоновый обвес
Дмитрий Елизаров
Калифорнийский стартап Alpha представил заряженную версию (Performance Edition) первого электрокара под названием Ace Coupe, дебютировавшего в конце прошлого года. Новинка отличается более агрессивной внешностью и другой силовой установкой.
Внешне Alpha Ace Coupe в исполнении Performance Edition будет отличаться более агрессивным передним бампером со своеобразными «клыками», имитацией диффузора на заднем бампере, спойлером на крышке багажника и другими колёсными дисками на 19 дюймов. Кроме того, увеличится количество хрома на кузове. За счёт нововведений длина купе выросла на 120 миллиметров.
Единственное отличие в интерьере, заметное на официальных изображениях, — это новая схема отделки с обширным использованием углепластика.
До 60 миль в час (97 км/ч) такое купе ускорится за 4,6 секунды, тогда как обычной версии на это требуется 6 секунд. Максимальная скорость новинки —
200 км/ч.Ради улучшения динамики инженерам Alpha пришлось пожертвовать запасом хода: он уменьшился с 402 до 354 километров. Другие технические характеристики пока не разглашаются.
В оснащение новой модификации войдут система охлаждения и обогрева аккумуляторов, а также устройство быстрой зарядки. Цена купе не называется, но приём предварительных заявок уже открыт.
Ранее сообщалось, что компания Alpha планирует вывести на рынок ещё и целое внедорожное семейство под названием Icon, которое разработает на той же платформе. В него войдут пятидверный внедорожник, пикап и развозной фургон.