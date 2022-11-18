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Компания Alpha Motors показала ретрокупе на батарейках за полмиллиона долларов
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Дмитрий Елизаров

Компания Alpha Motors, известная своими необычными электромобилями, продемонстрировала проект Montage — это двухместное купе с винтажным дизайном и силовой установкой, развивающей 3335 Нм крутящего момента. Партия таких купе будет лимитированной, цены начинаются от 499 000 долларов.

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  • Alpha Montage напоминает внешне нечто среднее между классическим VW Beetle и ретромобилями компании Morgan. Купе отличается экстремально широкими колёсными арками, характерной линией «капота» и винтажными спицованными колёсами. Длина новинки — 4,4 метра при высоте 1384 миллиметра и ширине 1850 миллиметров.
  • Минималистичный ретростиль применён и в интерьере: он подчёркнут плоской передней панелью и круглыми дефлекторами вентиляции. Современных экранов не наблюдается: Montage оснащён аналоговыми приборами. Однако в салон купе всё же установили акустику с поддержкой цифрового звука. Отделают интерьер экологически чистыми биоразлагаемыми материалами.
  • О силовой установке купе известно лишь, что она развивает 204 л.с. и 3335 Нм крутящего момента. Вероятнее всего, тяговые показатели приведены «на колёсах» и достигнуты за счёт трансмиссии. Без подзарядки Alpha Montage проедет до 400 километров.

Ранее Alpha Motors уже показывала электрический спорткар, но купе Ace выглядит более современно. Такой спорткар наберёт первую сотню быстрее чем за 5 секунд.

Понимаете, за что такие деньги?

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