Компания Alpha Motors показала ретрокупе на батарейках за полмиллиона долларов

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Дмитрий Елизаров
Компания Alpha Motors, известная своими необычными электромобилями, продемонстрировала проект Montage — это двухместное купе с винтажным дизайном и силовой установкой, развивающей 3335 Нм крутящего момента. Партия таких купе будет лимитированной, цены начинаются от 499 000 долларов.
Ранее Alpha Motors уже показывала электрический спорткар, но купе Ace выглядит более современно. Такой спорткар наберёт первую сотню быстрее чем за 5 секунд.