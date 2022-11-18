Компания Alpha Motors показала ретрокупе на батарейках за полмиллиона долларов

Минималистичный ретростиль применён и в интерьере: он подчёркнут плоской передней панелью и круглыми дефлекторами вентиляции. Современных экранов не наблюдается: Montage оснащён аналоговыми приборами. Однако в салон купе всё же установили акустику с поддержкой цифрового звука. Отделают интерьер экологически чистыми биоразлагаемыми материалами.