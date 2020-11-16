На торги выставлен практически новый и очень редкий суперкар Saleen S7 LM
Михаил Кондратьев
На портале Bring a Trailer появилось объявление о продаже очень редкого суперкара Saleen S7 LM в состоянии практически нового автомобиля. Двухдверка, выпущенная в 2007 году, была перестроена самим производителем в 2018-м и обладает пробегом менее 255 километров.
Производство оригинальной модели S7 было завершено ещё в 2000-х, однако несколько лет назад американская компания анонсировала выпуск ещё семи экземпляров суперкара в спецверсии LM (в честь давних гоночных успехов марки). Конкретно этот переродившийся суперкар стал последним из сверхредкой серии.
От стандартного S7 версия LM, среди прочего, отличается иными аэродинамическими компонентами и более современным салоном с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином. Интерьер также слегка изменён косметически.
Все S7 оснащались семилитровым двигателем Ford, однако в разных модификациях. Выставленный на продажу экземпляр обладает твин-турбо V8 мощностью 1000 л.с. при более чем 1150 Нм крутящего момента. Как и в случае с остальными S7, коробка передач — шестиступенчатая «механика».
Изначальная стоимость Saleen S7 LM составляла один миллион долларов. В какую сумму обошлась перестройка этого автомобиля — не уточняется, известно лишь, что нынешний владелец приобрёл двухдверку в 2019 году.
Продажа осуществляется по принципу аукциона, текущая максимальная ставка равна 449 тысячам долларов (34,7 миллиона рублей). Торги продлятся до 27 ноября.