На торги выставлен практически новый и очень редкий суперкар Saleen S7 LM

Производство оригинальной модели S7 было завершено ещё в 2000-х, однако несколько лет назад американская компания анонсировала выпуск ещё семи экземпляров суперкара в спецверсии LM (в честь давних гоночных успехов марки). Конкретно этот переродившийся суперкар стал последним из сверхредкой серии.

От стандартного S7 версия LM, среди прочего, отличается иными аэродинамическими компонентами и более современным салоном с цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином. Интерьер также слегка изменён косметически.

Все S7 оснащались семилитровым двигателем Ford, однако в разных модификациях. Выставленный на продажу экземпляр обладает твин-турбо V8 мощностью 1000 л.с. при более чем 1150 Нм крутящего момента. Как и в случае с остальными S7, коробка передач — шестиступенчатая «механика».

Изначальная стоимость Saleen S7 LM составляла один миллион долларов. В какую сумму обошлась перестройка этого автомобиля — не уточняется, известно лишь, что нынешний владелец приобрёл двухдверку в 2019 году.