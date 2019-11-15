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Новый седан Nissan Almera: турбомотор и автоторможение

Новости

Николай Андреев

В Таиланде прошла премьера седана Nissan Almera нового поколения. Он сильно изменился внешне, а также получил новую технику и богатое для своего сегмента оснащение.

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  • Новая Альмера стала крупнее предыдущей генерации: теперь модель чуть больше, чем российский Kia Rio. Длина «японца» составляет 4495 милли­метров («кореец» на 95 мм короче), ширина – 1740 мм (паритет), высота – 1460 мм (Rio выше на 10 мм), а размер колёсной базы – 2620 мм (на 20 мм больше Рио).

  • Новая Nissan Almera получила безальтернативный силовой агрегат: литровый трёхцилиндровый турбомотор мощностью 100 л.с. (152 Н·м) сочетается с вариатором Xtronic и передним приводом.

  • Среди оборудования для Альмеры теперь доступны шесть подушек безопас­ности, система автомати­ческого торможения, функция мониторинга слепых зон, камеры кругового обзора, мульти­медийная система с дисплеем диагональю восемь дюймов и однозонный климат-контроль. Панель приборов оснащена семи­дюймовым экраном для тахометра и бортового компьютера, а спидометр оставлен аналоговым.

Приём предзаказов на Nissan Almera уже начался, а продажи автомобилей в Таиланде стартуют в декабре 2019 года. Стоимость седана находится в пределах 499 000 – 639  000 бат (1,05–1,35 миллиона рублей). Позже новинка появится на других рынках азиатского региона. Российскую Альмеру, построенную на базе Renault Logan, прекратили выпускать в Тольятти в 2018 году.

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