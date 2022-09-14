Большой кроссовер Geely, который ждут в России, получил новую гибридную версию

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» показал купеобразный кроссовер и фургон на батарейках
Новости

Дмитрий Елизаров

На международном газовом форуме в Санкт-Петербурге российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» представил кросс-купе и коммерческий фургон на модульной платформе Neva, пишет «Газета.Ru». Однако новинки дебютировали лишь в виде масштабных макетов и призваны демонстрировать возможный дизайн будущих серийных машин.

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Фото: «Газета.Ru»

  • Кросс-купе отличается от показанного в июле вседорожника только силуэтом с ниспадающей к пятой двери крышей. Её линия подчёркнута контрастным цветовым решением, отдалённо напоминающим применявшиеся на «Ё-мобилях».
  • Фургон при этом отличается от исходного кроссовера более заметно: у него вытянутый кузов с почти вертикальной задней дверью и необычной формой остекления.
  • На данный момент не уточняются ни технические характеристики, ни серийные перспективы электромобилей.

Кроссовер E-Neva планируется оснащать двумя электромоторами совокупной отдачей 435 л.с. и 824 Нм крутящего момента, что теоретически позволит ему ускоряться до 100 км/ч за 2,7 секунды. Ожидаемый запас хода — 463 километра. Кроме того, в планах концерна значится создание версий E-Neva с газомоторной и водородной силовыми установками. Когда именно начнётся производство семейства, неизвестно.

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