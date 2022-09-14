Оборонный концерн «Алмаз-Антей» показал купеобразный кроссовер и фургон на батарейках

На данный момент не уточняются ни технические характеристики, ни серийные перспективы электромобилей.

Кроссовер E-Neva планируется оснащать двумя электромоторами совокупной отдачей 435 л.с. и 824 Нм крутящего момента, что теоретически позволит ему ускоряться до 100 км/ч за 2,7 секунды. Ожидаемый запас хода — 463 километра. Кроме того, в планах концерна значится создание версий E-Neva с газомоторной и водородной силовыми установками. Когда именно начнётся производство семейства, неизвестно.