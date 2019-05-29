Новый Flying Spur станет первым Bentley с полноуправляемым шасси

Flying Spur нового поколения станет первым Bentley, укомплектованным полноуправляемым шасси. На высокой скорости задние колёса будут поворачиваться в одну сторону с передними для увеличения стабильности. На небольшой скорости задние колёса, наоборот, станут поворачиваться в противоположную сторону для улучшения маневренности.

Седан также получит полный привод. В Bentley отметили, что впервые систему настроят таким образом, что большую часть времени тяга будет передаваться только задним колёсам, а на переднюю ось момент отправится лишь при необходимости.

Flying Spur следующего поколения укомплектуют и адаптивной подвеской. Никаких дополнительных подробностей, в том числе о силовом агрегате, в Bentley не предоставили.