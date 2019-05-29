Новый Flying Spur станет первым Bentley с полноуправляемым шасси
Александр Мирошкин
Компания Bentley показала новые фотографии седана Flying Spur следующего поколения и огласила дату его дебюта: новинку представят 11 июня. Британский автопроизводитель также раскрыл некоторые технические подробности флагманской модели.
Flying Spur нового поколения станет первым Bentley, укомплектованным полноуправляемым шасси. На высокой скорости задние колёса будут поворачиваться в одну сторону с передними для увеличения стабильности. На небольшой скорости задние колёса, наоборот, станут поворачиваться в противоположную сторону для улучшения маневренности.
Седан также получит полный привод. В Bentley отметили, что впервые систему настроят таким образом, что большую часть времени тяга будет передаваться только задним колёсам, а на переднюю ось момент отправится лишь при необходимости.
Flying Spur следующего поколения укомплектуют и адаптивной подвеской. Никаких дополнительных подробностей, в том числе о силовом агрегате, в Bentley не предоставили.
Ранее автопроизводитель сообщил, что в отделке интерьера седана будет использована трёхмерная кожа, а эмблема компании в передней части кузова станет выдвижной.