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Новый Flying Spur станет первым Bentley с полноуправляемым шасси

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Александр Мирошкин

Компания Bentley показала новые фотографии седана Flying Spur следующего поколения и огласила дату его дебюта: новинку представят 11 июня. Британский автопроизводитель также раскрыл некоторые технические подробности флагманской модели.

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  • Flying Spur нового поколения станет первым Bentley, укомплектованным полноуправляемым шасси. На высокой скорости задние колёса будут поворачиваться в одну сторону с передними для увеличения стабильности. На небольшой скорости задние колёса, наоборот, станут поворачиваться в противоположную сторону для улучшения маневренности.

  • Седан также получит полный привод. В Bentley отметили, что впервые систему настроят таким образом, что большую часть времени тяга будет передаваться только задним колёсам, а на переднюю ось момент отправится лишь при необходимости.

  • Flying Spur следующего поколения укомплектуют и адаптивной подвеской. Никаких дополнительных подробностей, в том числе о силовом агрегате, в Bentley не предоставили.

  • Ранее автопроизводитель сообщил, что в отделке интерьера седана будет использована трёхмерная кожа, а эмблема компании в передней части кузова станет выдвижной.

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