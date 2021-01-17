Подъём непреодолимой силы: посмотрите, как «Жигули» пытаются подняться в горку по льду

Судя по видео, оба автомобиля не оснащены зимними шинами. Водитель зелёной «шестёрки» в начале ролика спускается с горки задним ходом, но вскоре теряет управление — четырёх­дверка скользит вниз и начинает развора­чиваться.

В это же время подъём пытается одолеть жёлтая «пятёрка»-такси, водитель которой набрал скорость и ловко объехал неуправ­ляемую «шестёрку» посреди дороги. Однако у него тоже не получается подняться, и авто­мобиль на достаточно большой скорости начинает непроизволь­ное движение назад.

В какой-то момент жёлтый седан развора­чивает почти поперёк дороги и он скользит задним ходом в сторону тротуара, по которому идёт девушка. Водитель пытается замедлить машину, утопив педаль газа на передаче перед­него хода, но «пятёрка» останав­ливается только после удара задней частью об ограждение.