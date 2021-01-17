«Осторожно, окрашено!»: Kia Rio — что с ней было?

Подъём непреодолимой силы: посмотрите, как «Жигули» пытаются подняться в горку по льду

Видео

Михаил Кондратьев

В Сети появился ролик из серии тех, которые шутливо называют «встречей клуба любителей летней резины». В нём две модели «Жигулей» пытаются одолеть скользкий подъём, однако у них не только не получается подняться, но и спуститься без проблем. Видео опубликовано в Facebook на странице «Подслушано у водителей Киев».

  • Судя по видео, оба автомобиля не оснащены зимними шинами. Водитель зелёной «шестёрки» в начале ролика спускается с горки задним ходом, но вскоре теряет управление — четырёх­дверка скользит вниз и начинает развора­чиваться.

  • В это же время подъём пытается одолеть жёлтая «пятёрка»-такси, водитель которой набрал скорость и ловко объехал неуправ­ляемую «шестёрку» посреди дороги. Однако у него тоже не получается подняться, и авто­мобиль на достаточно большой скорости начинает непроизволь­ное движение назад.

  • В какой-то момент жёлтый седан развора­чивает почти поперёк дороги и он скользит задним ходом в сторону тротуара, по которому идёт девушка. Водитель пытается замедлить машину, утопив педаль газа на передаче перед­него хода, но «пятёрка» останав­ливается только после удара задней частью об ограждение.

  • Текущей зимой в Сети появились ещё два видео о курьёзных зимних авариях. В первом случае две собаки в Новом Уренгое, увлёкшись погоней друг за другом, не заметили припарко­ванную машину и врезались в неё, проломив бампер. Во втором, произошедшем в Канаде, вор пытался сбежать с места преступ­ления за рулём Toyota Yaris, но застрял в сугробе.

«Переобуваетесь» согласно календарю или по фактическим погодным условиям?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение