Подъём непреодолимой силы: посмотрите, как «Жигули» пытаются подняться в горку по льду
Михаил Кондратьев
В Сети появился ролик из серии тех, которые шутливо называют «встречей клуба любителей летней резины». В нём две модели «Жигулей» пытаются одолеть скользкий подъём, однако у них не только не получается подняться, но и спуститься без проблем. Видео опубликовано в Facebook на странице «Подслушано у водителей Киев».
Судя по видео, оба автомобиля не оснащены зимними шинами. Водитель зелёной «шестёрки» в начале ролика спускается с горки задним ходом, но вскоре теряет управление — четырёхдверка скользит вниз и начинает разворачиваться.
В это же время подъём пытается одолеть жёлтая «пятёрка»-такси, водитель которой набрал скорость и ловко объехал неуправляемую «шестёрку» посреди дороги. Однако у него тоже не получается подняться, и автомобиль на достаточно большой скорости начинает непроизвольное движение назад.
В какой-то момент жёлтый седан разворачивает почти поперёк дороги и он скользит задним ходом в сторону тротуара, по которому идёт девушка. Водитель пытается замедлить машину, утопив педаль газа на передаче переднего хода, но «пятёрка» останавливается только после удара задней частью об ограждение.
Текущей зимой в Сети появились ещё два видео о курьёзных зимних авариях. В первом случае две собаки в Новом Уренгое, увлёкшись погоней друг за другом, не заметили припаркованную машину и врезались в неё, проломив бампер. Во втором, произошедшем в Канаде, вор пытался сбежать с места преступления за рулём Toyota Yaris, но застрял в сугробе.