Полноприводную машину на летней резине сравнили с переднеприводной на зимней
Некоторые утверждают, что если у машины полный привод, то зимние шины можно и не ставить. Британское издание Tyre Reviews решило подтвердить или опровергнуть этот миф – они взяли два кроссовера BMW X1 и поехали на зимний полигон. Один, с полным приводом, обули в летние покрышки, а второй – с передним – в зимние.
Среди испытаний был разгон до 50 км/ч с последующей остановкой, экстренное торможение с 50 км/ч, подъём и спуск с 10-процентного уклона, лосиный тест и прохождение трассы на время. Результаты? Они вас удивят!
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