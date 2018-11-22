Странные машины Нюрбургринга объединили в одну видеоподборку

Полноприводную машину на летней резине сравнили с переднеприводной на зимней

Видео

Некоторые утверждают, что если у машины полный привод, то зимние шины можно и не ставить. Британское издание Tyre Reviews решило подтвердить или опровергнуть этот миф –  они взяли два кроссовера BMW X1 и поехали на зимний полигон. Один, с полным приводом, обули в летние покрышки, а второй – с передним – в зимние. 

Quattro VS XDrive! https://www.youtube.com/watch?v=Wu72tAG2IWQ As requested in comments I will be doing all season vs winter tyres AND 4wd vs 2wd on the same tyres so make sure you subscribe! http://bit.ly/2p6kKXq. https://www.instagram.com/jonathan__benson I've lost track the amount of times I've read "you don't need winter tyres if you have four wheel drive", so I thought I'd do the test. Two BMW X1 vehicles, one is front wheel drive (FWD) with winter tyres, and one of four wheel drive (4WD / 4x4 / AWD) with summer tyres fitted. The winter tyre 2wd vehicle has Goodyear Ultragrip Performance Gen-1 and the summer tyre 4wd has the Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Both tyres are in the same size and load rating (225/50 R17) and have the same tyre pressures. The tests in the video include acceleration and braking on snow, snow handling, snow hill climb, snow braking on a hill, and obstacle avoidance. Which combination of drive train and tyres was best? You'll have to watch the video :) Note, I know I use 4x4 and AWD interchangeably in the video. The BMW X1 is AWD, but you would have a similar result with FWD. Winter tyres are sometimes called snow tyres. --- Further information on the tyres talked about in this video can be found on the Tyre Reviews website http://www.tyrereviews.co.uk --- Instagram - http://instagram.com/Tyre_Reviews Facebook - http://facebook.com/TyreReviews --- The music in the video is by the excellent Lakey Inspired, go follow his soundcloud! lakey inspired - holding on - https://soundcloud.com/lakeyinspired/holding-on lakey inspired - me 2 - https://soundcloud.com/lakeyinspired/me-2-feat-julian-avila

Среди испытаний был разгон до 50 км/ч с последующей остановкой, экстренное торможение с 50 км/ч, подъём и спуск с 10-процентного уклона, лосиный тест и прохождение трассы на время. Результаты? Они вас удивят!

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