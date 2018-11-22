Полноприводную машину на летней резине сравнили с переднеприводной на зимней

Некоторые утверждают, что если у машины полный привод, то зимние шины можно и не ставить. Британское издание Tyre Reviews решило подтвердить или опровергнуть этот миф – они взяли два кроссовера BMW X1 и поехали на зимний полигон. Один, с полным приводом, обули в летние покрышки, а второй – с передним – в зимние.