Среднеразмерные кроссоверы: самый полный гид
Редакция Авто.ру
Если не считать совсем бюджетные модели, то среднеразмерные кроссоверы — самые востребованные машины в России. Ни автомобили гольф-класса, ни бизнес-седаны, заполонившие корпоративные и таксопарки, не могут соперничать по продажам с Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Kia Sportage сотоварищи. И чтобы вам не пришлось шерстить весь интернет в поисках информации об этих машинах, мы собрали всё в одном месте. Не благодарите!
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Бестселлеры
Лидер класса по итогам 2019 года — VW Tiguan. Он же — единственный представитель сегмента в «топ-10» самых популярных автомобилей страны: Тигуан продавался почти так же хорошо, как и Renault Duster! Почему он так успешен? Рассказываем в максимально подробном и сразу двух сравнительных тестах!
Вторым гонку в 2019-м закончил Kia Sportage, а ведь ещё недавно именно он смог подвинуть с первого места RAV4. И отличных результатов корейский кроссовер добился до того, как его моторную гамму привели в порядок: поначалу Sportage продавался с атмосферником 2.0, не слишком популярным турбомотором 1.6, а также дорогим дизелем.
Toyota RAV4, несмотря на преклонный возраст, долго оставался лидером класса, однако молодняк «японца» всё-таки подвинул. Поэтому Тойота срочно сменила поколение и бросилась в бой с новыми силами. Легендарные имя и надёжность, а также внушительная вместительность позволяют «рафику» прорываться наверх рейтинга оглушительными темпами!
Второй эшелон
Поначалу Skoda Kodiaq забуксовал на российском рынке, потому что у нас продавались только не самые дешёвые импортные автомобили. Однако с запуском локального производства позиции семиместного родственника Тигуана значительно улучшились. Поэтому по итогам 2019 года — это четвёртая по популярности модель в классе.
Текущий Mitsubishi Outlander — самый старый представитель сегмента. Модель дебютировала в далёком 2012 году, пережила несколько рестайлингов, но ни одного серьёзного технического изменения. Однако это не мешает японскому кроссоверу быть востребованным: 23 894 проданных экземпляра в
Об успехах соплатформенного Kia Sportage среднеразмерному кроссоверу Hyundai Tucson мечтать пока не приходится. Однако, в отличие от родственной модели, Tucson сохранил в моторной гамме классный дизель! Причём вседорожник с мотором на «тяжёлом топливе» стоит вполне адекватных денег.
Mazda CX-5 — самая успешная модель Мазды на российском рынке и, возможно, самая красивая машина в этом классе. Но японский кроссовер оказался не самым выдающим в плане практичности, не самым комфортным и далеко не самым дешёвым. Но всё-таки желанным для многих.
Неочевидные варианты
Subaru Forester — главная причина, по которой японская компания всё ещё держится на российском рынке: кроссовер продаётся лучше, чем все остальные модели компании вместе взятые. Конечно, спрос маловат для высоких позиций в чартах, зато «форик» — один из самых способных кроссоверов на бездорожье.
Выдающимися навыками вне асфальта Renault Koleos похвастаться не может, однако сегодня это один из самых экстравагантных и «европейских» кроссоверов. Несвойственный российским машинам Renault дизайн, дорогой интерьер и вертикальная мультимедийка… а ещё — внушительный ценник.
Вероятно, многие из вас забыли не только об этой модели, но и о существовании Хонды в принципе. Но, представьте себе, в России всё ещё можно купить новый Honda CR-V. На глобальном уровне этот кроссовер вообще является одним из самых востребованных и популярных, а в России «сервант» продаётся единицами. Может быть, его просто недооценивают?
Технически Jeep Compass — прямой конкурент более компактному Nissan Qashqai, но в России ценник американского кроссовера вынуждает его бороться с Tiguan, RAV4 и Sportage. Способен ли он противопоставить что-нибудь этим монстрам?
Самая большая проблема Citroen C5 Aircross — его невозможно купить с полным приводом. Однако у «француза» есть свои козыри: он круто выглядит, у него необычный салон, есть прикольные опции, например, встроенный видеорегистратор, а также необычная подвеска.
Пожалуй, одно из самых долгожданных возвращений на российский рынок! Opel вновь будет продавать у нас автомобили. И новейшая история немецкой марки, которая теперь принадлежит французам, начинается в России именно с этой модели — кроссовера Opel Grandland X.
Ещё один близкий родственник Ситроена и Опеля — Peugeot 3008. За несколько лет до появления этой модели французская компания была в очень незавидном положении. Однако она нашла в себе силы и вновь начала делать отличные машины. Например, обновляя теряющие популярность компактвэны в кроссоверы, как в случае с