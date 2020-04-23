Среднеразмерные кроссоверы: самый полный гид

Вероятно, многие из вас забыли не только об этой модели, но и о существовании Хонды в принципе. Но, представьте себе, в России всё ещё можно купить новый Honda CR-V. На глобальном уровне этот кроссовер вообще является одним из самых востребованных и популярных, а в России «сервант» продаётся единицами. Может быть, его просто недооценивают?