Гиперкары Rimac C_Two стоимостью более $2 млн распродали на год вперёд
Дмитрий Елизаров
Глава хорватской фирмы Rimac Мате Римац опроверг на своей странице в Facebook слухи о том, что весь тираж гиперкаров C_Two распродан. При этом он подтвердил высокий спрос на эту модель: своих владельцев ещё до официального показа серийного варианта купе нашли все машины, запланированные на первый год производства.
Это, по словам Мате, было одной из основных маркетинговых целей: чтобы продажи опережали выпуск как минимум на 12 месяцев. При этом под «продажей» в Rimac понимают не обретение гиперкаром конечного владельца, а всего лишь оформление предзаказа на машину дилером (сейчас их у фирмы 14).
Сколько именно С-Two хорваты выпустят в первый год производства, не уточняется, неизвестно также, когда стартует непосредственная сборка товарных машин. Тираж гиперкара при этом не превысит 150 экземпляров, и в фирме уверены, что смогут распродать их все.
Как утверждает Мате, потенциальные покупатели такой экзотической машины так или иначе хотели бы познакомиться с ней поближе, прежде чем принять окончательное решение. Этого фирма на данном этапе позволить себе не может, так как тратит всё имеющееся время на доводку гиперкара. Однако совсем скоро Rimac соберёт три демонстрационных автомобиля, которые будут использоваться как для показа клиентам, так и для журналистских и блогерских тест-драйвов. Обещано, что эти C_Two примут участие в специальных мероприятиях по всему миру.
Прогнозируемая стоимость каждого гиперкара — более 2 миллионов долларов. Это не останавливает Rimac от проведения полноценных краш-тестов, в ходе которых ранее были разбиты три машины. Всего же в программе испытаний примут участие 11 экземпляров. Гиперкар оснащён четырьмя электромоторами общей мощностью 1914 л.с. и способен ускориться до
100 км/чза 1,9 секунды.