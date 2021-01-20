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Гиперкары Rimac C_Two стоимостью более $2 млн распродали на год вперёд

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Дмитрий Елизаров

Глава хорватской фирмы Rimac Мате Римац опроверг на своей странице в Facebook слухи о том, что весь тираж гиперкаров C_Two распродан. При этом он подтвердил высокий спрос на эту модель: своих владельцев ещё до официаль­ного показа серийного варианта купе нашли все машины, запланиро­ванные на первый год производства.

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  • Это, по словам Мате, было одной из основных маркетинговых целей: чтобы продажи опережали выпуск как минимум на 12 месяцев. При этом под «продажей» в Rimac понимают не обретение гиперкаром конечного владельца, а всего лишь оформ­ление предзаказа на машину дилером (сейчас их у фирмы 14).

  • Сколько именно С-Two хорваты выпустят в первый год произ­водства, не уточняется, неизвестно также, когда стартует непосред­ственная сборка товарных машин. Тираж гиперкара при этом не превысит 150 экзем­пляров, и в фирме уверены, что смогут распродать их все.

  • Как утверждает Мате, потенциальные покупатели такой экзотиче­ской машины так или иначе хотели бы познакомиться с ней поближе, прежде чем принять оконча­тельное решение. Этого фирма на данном этапе позволить себе не может, так как тратит всё имеющееся время на доводку гиперкара. Однако совсем скоро Rimac соберёт три демонстраци­онных авто­мобиля, которые будут использо­ваться как для показа клиентам, так и для журналист­ских и блогерских тест-драйвов. Обещано, что эти C_Two примут участие в специальных меро­приятиях по всему миру.

  • Прогнозируемая стоимость каждого гиперкара — более 2 миллионов долларов. Это не останав­ливает Rimac от проведения полно­ценных краш-тестов, в ходе которых ранее были разбиты три машины. Всего же в программе испытаний примут участие 11 экзем­пляров. Гиперкар оснащён четырьмя электро­моторами общей мощностью 1914 л.с. и способен ускориться до 100 км/ч за 1,9 секунды.

Как считаете, станет Rimac C_Two быстрейшей машиной на планете?

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