Гиперкары Rimac C_Two стоимостью более $2 млн распродали на год вперёд

Это, по словам Мате, было одной из основных маркетинговых целей: чтобы продажи опережали выпуск как минимум на 12 месяцев. При этом под «продажей» в Rimac понимают не обретение гиперкаром конечного владельца, а всего лишь оформ­ление предзаказа на машину дилером (сейчас их у фирмы 14).

Сколько именно С-Two хорваты выпустят в первый год произ­водства, не уточняется, неизвестно также, когда стартует непосред­ственная сборка товарных машин. Тираж гиперкара при этом не превысит 150 экзем­пляров, и в фирме уверены, что смогут распродать их все.

Как утверждает Мате, потенциальные покупатели такой экзотиче­ской машины так или иначе хотели бы познакомиться с ней поближе, прежде чем принять оконча­тельное решение. Этого фирма на данном этапе позволить себе не может, так как тратит всё имеющееся время на доводку гиперкара. Однако совсем скоро Rimac соберёт три демонстраци­онных авто­мобиля, которые будут использо­ваться как для показа клиентам, так и для журналист­ских и блогерских тест-драйвов. Обещано, что эти C_Two примут участие в специальных меро­приятиях по всему миру.