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Заряженный Audi SQ8 представлен официально. И вот что нужно о нём знать

Разбор

Андрей Шульдешов

Компания Audi представила заряженную версию купе-кроссовера Q8, добавив фирменную букву S к названию модели. Новинка отличается от обычной Q8 обвесом (который, несмотря на спортивный характер «эски», сделал кроссовер более «вседорожным»), а по технике она позаимствовала всё у уже знакомого нам SQ7. Рассказываем самое главное.

Мотор

Без сюрпризов: SQ8 получил тот же четырёхлитровый дизельный мотор TDI, что можно найти под капотом Audi SQ7. В Европе это самый мощный легковой двигатель на тяжёлом топливе: он выдаёт 435 л.с. при 900 Нм крутящего момента. У этого мотора три турбонагнетателя, включая электрический — он размещён между интеркулером и впуском и включается в работу в режимах, когда обычный наддув ещё спит, на малых оборотах двигателя. 

Сам же турбонаддув секвентальный — то есть турбины вступают в дело последовательно: сначала, вслед за электрокомпрессором, раскручивается маленькая турбина, а затем, с 2200 оборотов в минуту, дует турбина побольше. Турбины расположены в развале блока цилиндров (так называемый «горячий наддув»), благодаря чему выхлопные газы быстрее доходят до крыльчаток и мотор острее реагирует на нажатие акселератора. 

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод – постоянный полный quattro, с распределением крутящего момента в соотношении 40:60 в пользу задней оси.

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В результате SQ8 разгоняется до сотни за 4,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке в 250 километров в час. Выпускная система — активная, с электронноуправляемыми клапанами, которые меняют звук выхлопа.

Как и у других современных моделей Audi, у SQ8 бортовая сеть с напряжением 48 вольт, с дополнительным аккумулятором и стартер-генератором, — она служит источником энергии для узлов мехатронного шасси, например, электро­компрессора и активных стабилизаторов, а также бортовой электроники. На скоростях от 55 до 160 километров в час двигатель внутреннего сгорания отключается, если снять ногу с педали газа, и автомобиль до сорока секунд способен двигаться накатом, рекуперируя энергию.

Шасси

В базовой версии Audi SQ8 оснащается адаптивной пневмоподвеской с регулировкой жёсткости и рулевым управлением с переменным передаточным числом. За доплату доступно полноуправляемое шасси. Его можно заказать как отдельно, так и в составе опционального пакета вместе с активным задним дифференциалом и активными электромеханическими стабилизаторами: в разрезах переднего и заднего стабилизаторов установлены небольшие электромоторы с планетарными передачами, которые скручивают или распускают стабилизаторы, меняя их жёсткость. Это позволяет уменьшить крены при динамичном вождении и распускать подвеску при езде по неровностям.

Всё остальное

Заряженному SQ8 положены спортивные кресла, которые за доплату можно заменить сидушками S-sport с ещё более развитой боковой поддержкой, интегрированными подголовниками, вентиляцией и массажем. На заднем ряду — три полноценных посадочных места, у каждого из которых есть своя продольная регулировка. Объём багажника, несмотря на купеобразный силуэт, достигает 605 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1755 литров.

Для отделки салона доступна комбинация кожи и алькантары серого или красного цвета с контрастной строчкой (в качестве опции предлагается и особо дорогая кожа Valcona), которую разбавят вставки из алюминия, карбона или дерева.

Дизайн и организация передней панели — как у других последних моделей Audi: два сенсорных дисплея по центру, через которые можно управлять практически всеми системами. Верхний заведует мультимедийными функциями и настройками машины, а нижний отвечает за управление климатом в салоне, рукописный ввод текста и так далее.

Мультимедийка у SQ8 — по умолчанию самая крутая из тех, что есть в арсенале Audi: MMI Navigation Plus. Эта система сохраняет статистику маршрутов, на их основе машина делает выводы о предпочтениях водителя и в дальнейшем даёт советы по интересным местам или оптимальным маршрутам. Комплекс понимает голосовые команды, причем даже если давать их в произвольной форме: можно попросить отрегулировать температуру в салоне или задать маршрут в навигации.

Как и на обновлённой Audi A4, навигационная система SQ8 умеет подключаться к городским серверам управления светофорами и выдаёт рекомендации по скорости движения, чтобы попадать в зелёную волну светофоров. Эта система пока что работает в некоторых штатах Америки и в отдельных городах Европы.

В MMI интегрирован навигационный комплекс HERE, интерфейс управления системой «умный дом» и голосовой сервис Amazon Alexa, который открывает доступ к библиотеке музыки и аудиокниг.

Европейские продажи Audi SQ8 стартуют в конце лета, а до России кроссовер доберётся в первой половине следующего года. Цены пока не объявлены.

Что вам больше всего нравится в новом Audi SQ8?

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