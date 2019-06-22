Заряженный Audi SQ8 представлен официально. И вот что нужно о нём знать

Компания Audi представила заряженную версию купе-кроссовера Q8, добавив фирменную букву S к названию модели. Новинка отличается от обычной Q8 обвесом (который, несмотря на спортивный характер «эски», сделал кроссовер более «вседорожным»), а по технике она позаимствовала всё у уже знакомого нам SQ7. Рассказываем самое главное.

Мотор

Без сюрпризов: SQ8 получил тот же четырёхлитровый дизельный мотор TDI, что можно найти под капотом Audi SQ7. В Европе это самый мощный легковой двигатель на тяжёлом топливе: он выдаёт 435 л.с. при 900 Нм крутящего момента. У этого мотора три турбонагнетателя, включая электрический — он размещён между интеркулером и впуском и включается в работу в режимах, когда обычный наддув ещё спит, на малых оборотах двигателя.

Сам же турбонаддув секвентальный — то есть турбины вступают в дело последовательно: сначала, вслед за электрокомпрессором, раскручивается маленькая турбина, а затем, с 2200 оборотов в минуту, дует турбина побольше. Турбины расположены в развале блока цилиндров (так называемый «горячий наддув»), благодаря чему выхлопные газы быстрее доходят до крыльчаток и мотор острее реагирует на нажатие акселератора.

Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым автоматом, привод – постоянный полный quattro, с распределением крутящего момента в соотношении 40:60 в пользу задней оси.