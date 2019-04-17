Mercedes-Benz представил GLS нового поколения

Со сменой поколений кроссовер вырос по всем направлениям: в длину – на 77 миллиметров (5207 мм), в ширину – на 22 мм (1956 мм), по колёсной базе – на 60 мм (до 3135 мм). Возросшие габариты позволили увеличить место для ног пассажиров второго ряда на 87 миллиметров. По словам создателей автомобиля, на третий ряд могут поместиться люди ростом до 1,94 метра. Максимальный объём багажника (при сложенных втором и третьем рядах сидений) составляет 2400 литров.

Передняя панель новинки полностью повторяет младший кроссовер GLE. На GLS установлена мультимедийная система MBUX, впервые появившаяся на А-классе. У неё 12,3-дюймовый сенсорный дисплей и возможность управления нативными голосовыми командами. Второй 12,3-дюймовый экран – это цифровая приборка с четырьмя видами оформления.

У внедорожника следующего поколения уже есть новая версия – GLS 580. Она комплектуется гибридной силовой установкой, которая включает в себя бензиновый двигатель 4.0 V8 мощностью 489 л.с., а также 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost, обеспечивающий прибавку 22 лошадиные силы.

Версия GLS 450 получит трёхлитровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 367 л.с. и 500 Н·м. Также у модели будет 286-сильная (600 Н·м) дизельная рядная «турбошестёрка» в версии GLS 350 d и форсированный до 330 л.с. (700 Н·м) двигатель на модификации 400 d.

Модели дадут и гибридную силовую установку с возможностью зарядки батарей от бытовой электросети. Такая модификация Mercedes-Benz GLS подоспеет к лету текущего года.

В оснащение Mercedes-Benz GLS нового поколения вошли светодиодные фары, бьющие на 650 метров, большой проекционный дисплей, колёсные диски размером от 18 до 23 дюймов, пятизонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, который заранее сбрасывает скорость до 100 км/ч перед пробкой, пробочный автопилот, умеющий освобождать полосу для проезда спецтранспорта, и многое другое.

Как и на ряде последних моделей, на новинке внедрена единая система управления комфортными функциями Energizing Comfort Control, в одно касание меняющая настройки массажа, климата, музыки и окружающего освещения. Ещё появился виртуальный тренер Energizing Coach, подбирающий параметры комфорта сообразно ситуации и индивидуальным особенностям владельца.

Также GLS обзавёлся режимом, подготавливающим машину для автоматической мойки. В нём пневмоподвеска переходит на максимальную высоту, складываются зеркала заднего вида, закрываются окна и люк, отключается датчик дождя, климат-контроль включает рециркуляцию и через восемь секунд автоматически активируется система кругового видеообзора. Режим «автомойки» отключается при достижении 20 км/ч.

Mercedes-Benz GLS нового поколения начнут выпускать на заводе компании в американском штате Алабама. У дилеров в Европе и США кроссовер появится до конца 2019 года.