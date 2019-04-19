Новый Highlander 2019: самая семейная Тойота, которая стала ещё роскошнее

Некогда очень популярный в России (и всё ещё популярный в Америке) семейный Toyota Highlander сменил поколение. Теперь он выглядит брутальнее, у него роскошный семи- или восьмиместный салон! Плюс необычная система полного привода и новый гибрид аж с тремя электромоторами! Рассказываем о новом Highlander сразу после его премьеры в Нью-Йорке.