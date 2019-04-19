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Новый Highlander 2019: самая семейная Тойота, которая стала ещё роскошнее

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Некогда очень популярный в России (и всё ещё популярный в Америке) семейный Toyota Highlander сменил поколение. Теперь он выглядит брутальнее, у него роскошный семи- или восьмиместный салон! Плюс необычная система полного привода и новый гибрид аж с тремя электромоторами! Рассказываем о новом Highlander сразу после его премьеры в Нью-Йорке.

– Toyota Highlander на Авто.ру https://autoru.me/Ffaxq – Mercedes-Benz GLS 2019 https://youtu.be/0niSZdVDdRE Некогда очень популярный в России (и всё еще очень популярный в Америке) семейный Toyota Highlander сменил поколение. Теперь он выглядит брутальнее, у него роскошный салон и семи- или восьмиместные версии! Плюс необычная система полного привода и новый гибрид аж с тремя электромоторами! Рассказываем о новом Higlander сразу после его премьеры в Нью-Йорке. #toyota #higlander

В основе нового Highlander лежит архитектура TNGA-K, как у Camry, он стал длиннее и просторнее. Продажи начнутся с американского рынка — уже в декабре 2019 года. Первыми приедут бензиновые модификации, а в начале 2020 года настанет очередь гибридной версии.


Идеальный семейный кроссовер?

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