Toyota GT86 всё-таки получит преемника, несмотря на слухи

Компания Toyota не собирается отказываться от купе GT86 и выпустит модель второго поколения, несмотря на слухи, утверждающие обратное. Об этом со ссылкой на PR-менеджера японской марки Броди Ботта, сообщает GoAuto.

«Когда только появились слухи, мы посовещались и теперь можем подтвердить, что GT86 второго поколения будет. Я не знаю, откуда появились такие сведения, но сейчас мы не планируем отказываться от этой модели. Она будет младшим братом Supra», - заявил Ботт.

Никаких дополнительных подробностей о двухдверке представитель Toyota не рассказал.