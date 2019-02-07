Toyota GT86 всё-таки получит преемника, несмотря на слухи
Компания Toyota не собирается отказываться от купе GT86 и выпустит модель второго поколения, несмотря на слухи, утверждающие обратное. Об этом со ссылкой на PR-менеджера японской марки Броди Ботта, сообщает GoAuto.
«Когда только появились слухи, мы посовещались и теперь можем подтвердить, что GT86 второго поколения будет. Я не знаю, откуда появились такие сведения, но сейчас мы не планируем отказываться от этой модели. Она будет младшим братом Supra», - заявил Ботт.
Никаких дополнительных подробностей о двухдверке представитель Toyota не рассказал.
В конце января появилась информация о том, что Toyota откажется от GT86, чтобы она не конкурировала с базовой версией «Супры».
При этом автопроизводитель, по слухам, собирается сделать еще одну модель совместно с Subaru (GT86 создавалась совместно с этой маркой). Речь шла о преемнике MR2.