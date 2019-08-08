Новый Defender получит пневмоподвеску и 22-дюймовые колёса

В компании обещают, что Defender сохранит отличную проходимость, но станет гораздо комфортнее – и его потенциальная аудитория должна расшириться. По этому случаю внедорожнику подготовили широкий ассортимент колёсных дисков размерностью от 18 до 22 дюймов. Кстати, по той же причине усилению шасси уделили большое внимание: в компании считают, что Defender станет комфортнее и динамичнее, поэтому и ездить на нём будут быстрее. В том числе и вне дорог.