Новый Defender получит пневмоподвеску и 22-дюймовые колёса
Андрей Шульдешов
Ряд британских автомобильных изданий (например, Autocar) уже успел вплотную познакомиться с новым поколением внедорожника Land Rover Defender и узнал новые интересные подробности. Вот они.
Базовую версию внедорожника предложат со стальными пружинами, однако опционально будет доступна активная пневмоподвеска с автоматической системой контроля температуры: автоматика сможет менять режим работы пневмостоек, защищая их от перегрева. Система полного привода Terrain Response перекалибрована, а у межколёсных дифференциалов предусмотрены электронные блокировки.
-
В основе Defender лежит та же платформа, что и у модели Discovery, однако по внутренней классификации производителя новый внедорожник проходит по категории 4B. Это значит, что по заложенному ресурсу и запасу прочности он находится где-то между серийными моделями и армейским спецтранспортом. Точки крепления подвесок не изменились, но детали подвески используются усиленные.
В компании обещают, что Defender сохранит отличную проходимость, но станет гораздо комфортнее – и его потенциальная аудитория должна расшириться. По этому случаю внедорожнику подготовили широкий ассортимент колёсных дисков размерностью от 18 до 22 дюймов. Кстати, по той же причине усилению шасси уделили большое внимание: в компании считают, что Defender станет комфортнее и динамичнее, поэтому и ездить на нём будут быстрее. В том числе и вне дорог.
В ходе ресурсных тестов Land Rover использовал специальную испытательную платформу: стоящий на ней Defender безостановочно трясли, имитируя очень большой пробег в суровых условиях.