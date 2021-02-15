1500-сильный гиперкар Koenigsegg Regera подрифтовал в честь всех влюблённых

Mercedes-Benz отзовёт в США все машины за последние пять лет

Новости

Дмитрий Елизаров

Ремонт потребовался сразу 1,29 миллиона автомо­билей марки Mercedes-Benz, это практиче­ски все Мерседесы, проданные на терри­тории США за последние пять лет. Процесс починки будет заключаться в обновлении прошивки, и некоторым авто­владельцам для этого даже необязательно ехать в сервисные центры.

  • Производитель обнаружил возможные неполадки в работе системы eCall — электронного ассистента, автомати­чески уведом­ляющего экстренные службы в случае аварии (своего рода аналог российской ЭРА-ГЛОНАСС). Как уточняет Autoevolution, в октябре 2019 года компания зафиксиро­вала ситуацию, в которой eCall передала спасателям ошибочные координаты места происшествия.

  • Расследование длилось до конца января нынешнего года, когда компания пришла к выводу о необходи­мости обновления программного обеспе­чения модуля. Из-за ошибки в прошивке после отключения питания может произойти пере­загрузка коммуникаци­онного оборудо­вания, в ходе которого система зареги­стрирует в качестве место­положения автомобиля координаты, в которых в последний раз включалось зажигание.

  • Своих дилеров в США фирма уведомила 12 февраля, а авто­владельцам начнут рассылать сообщения в апреле. В отзыве примут участие как минимум 217 различных моди­фикаций Mercedes-Benz от А-класса до AMG GT и Maybach и от GLA до GLS. При этом прошивку модуля eCall можно обновить и без визита к дилеру: установить новое программное обеспе­чение «по воздуху» сумеют владельцы Мерседесов с подпиской Mercedes Me.

  • В России Mercedes-Benz в последний раз объявляла сервисную кампанию в декабре прошлого года. Тогда у 7003 крос­соверов GLE обнаружили дефекты в замках ремней безопасности.

А в вашей машине есть «тревожная кнопка»?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение