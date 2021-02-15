Mercedes-Benz отзовёт в США все машины за последние пять лет
Дмитрий Елизаров
Ремонт потребовался сразу 1,29 миллиона автомобилей марки Mercedes-Benz, это практически все Мерседесы, проданные на территории США за последние пять лет. Процесс починки будет заключаться в обновлении прошивки, и некоторым автовладельцам для этого даже необязательно ехать в сервисные центры.
Производитель обнаружил возможные неполадки в работе системы eCall — электронного ассистента, автоматически уведомляющего экстренные службы в случае аварии (своего рода аналог российской ЭРА-ГЛОНАСС). Как уточняет Autoevolution, в октябре 2019 года компания зафиксировала ситуацию, в которой eCall передала спасателям ошибочные координаты места происшествия.
Расследование длилось до конца января нынешнего года, когда компания пришла к выводу о необходимости обновления программного обеспечения модуля.
Из-заошибки в прошивке после отключения питания может произойти перезагрузка коммуникационного оборудования, в ходе которого система зарегистрирует в качестве местоположения автомобиля координаты, в которых в последний раз включалось зажигание.
Своих дилеров в США фирма уведомила 12 февраля, а автовладельцам начнут рассылать сообщения в апреле. В отзыве примут участие как минимум 217 различных модификаций Mercedes-Benz от
А-классадо AMG GT и Maybach и от GLA до GLS. При этом прошивку модуля eCall можно обновить и без визита к дилеру: установить новое программное обеспечение «по воздуху» сумеют владельцы Мерседесов с подпиской Mercedes Me.
В России Mercedes-Benz в последний раз объявляла сервисную кампанию в декабре прошлого года. Тогда у 7003 кроссоверов GLE обнаружили дефекты в замках ремней безопасности.