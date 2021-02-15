Mercedes-Benz отзовёт в США все машины за последние пять лет

Расследование длилось до конца января нынешнего года, когда компания пришла к выводу о необходи­мости обновления программного обеспе­чения модуля. Из-за ошибки в прошивке после отключения питания может произойти пере­загрузка коммуникаци­онного оборудо­вания, в ходе которого система зареги­стрирует в качестве место­положения автомобиля координаты, в которых в последний раз включалось зажигание.

Своих дилеров в США фирма уведомила 12 февраля, а авто­владельцам начнут рассылать сообщения в апреле. В отзыве примут участие как минимум 217 различных моди­фикаций Mercedes-Benz от А-класса до AMG GT и Maybach и от GLA до GLS. При этом прошивку модуля eCall можно обновить и без визита к дилеру: установить новое программное обеспе­чение «по воздуху» сумеют владельцы Мерседесов с подпиской Mercedes Me.