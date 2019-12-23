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Все российские Renault Kaptur попали под отзыв из-за открывающегося на ходу капота

Новости

Николай Андреев

Росстандарт объявил о старте отзывной кампании, в которую попал 78 461 кроссовер Renault Kaptur. Это весь объём продаж модели, реализованный в России с сентября 2015 года по настоящее время.

  • Причиной отзыва является вероятность обрыва петли замка капота из-за конструктивного дефекта. Это может привести к внезапному открытию капота во время движения.

  • На всех российских Renault Kaptur, произведённых на московском заводе компании, переустановят петли капота и заменят его замок. Все работы для владельцев кроссоверов будут бесплатными.

Проверить, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно при помощи сервиса «Отзывные кампании», разработанного Авто.ру совместно с Росстандартом. Для просмотра информации по машине нужно ввести государственный номер или VIN-код. Также есть возможность бесплатно подписаться на оповещение о начале новых отзывных кампаний для вашего автомобиля, которое будет приходить на указанную электронную почту.

Встречались с открытием капота на ходу?

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