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В Японии раскупили все Honda S660 после новости о снятии модели с производства

Новости

Дмитрий Елизаров

Купить новый экземпляр компактного родстера Honda S660 в Японии больше не получится. Как пишет BestCarWeb, в следующем году модель снимут с произ­водства, а все заплани­рованные к выпуску до того момента машины уже разобрали по предвари­тельным заказам.

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  • О том, что биография родстера S660 будет завер­шена примерно через год, компания объявила в середине марта. А уже к концу месяца приём заказов на модель был закрыт. По данным издания, это касается не только ограни­ченной версии Version Z, которая ознаменует прекращение произ­водства, но и стандартных моди­фикаций родстера.

  • Honda сейчас рассматривает несколько вариантов сценариев дальнейших событий. Среди них как увеличение производ­ственных лимитов в целом, так и наращи­вание выпуска S660 Version Z за счёт сокращения объёмов обычных родстеров.

  • Издание утверждает, что связалось с некоторыми дилерами Honda, и выяснилось, что теперь купить новый S660 можно только при очень большой доле везения — если автомобиль залежался на складе дилерского центра или если от размещённого ранее заказа кто-то откажется.

  • Завершить сборку спорткара компания планирует в марте следующего года. Отличия S660 Modulo X Version Z сведутся к особой отделке кузова и интерьера: спецверсию выкрасят в эксклю­зивный цвет, наделят оригиналь­ными аэро­динами­че­скими элементами, а салон отделают красной кожей и карбоном.

Прикупили бы себе такой спорткар?

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