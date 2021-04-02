В Японии раскупили все Honda S660 после новости о снятии модели с производства
Дмитрий Елизаров
Купить новый экземпляр компактного родстера Honda S660 в Японии больше не получится. Как пишет BestCarWeb, в следующем году модель снимут с производства, а все запланированные к выпуску до того момента машины уже разобрали по предварительным заказам.
О том, что биография родстера S660 будет завершена примерно через год, компания объявила в середине марта. А уже к концу месяца приём заказов на модель был закрыт. По данным издания, это касается не только ограниченной версии Version Z, которая ознаменует прекращение производства, но и стандартных модификаций родстера.
Honda сейчас рассматривает несколько вариантов сценариев дальнейших событий. Среди них как увеличение производственных лимитов в целом, так и наращивание выпуска S660 Version Z за счёт сокращения объёмов обычных родстеров.
Издание утверждает, что связалось с некоторыми дилерами Honda, и выяснилось, что теперь купить новый S660 можно только при очень большой доле везения — если автомобиль залежался на складе дилерского центра или если от размещённого ранее заказа кто-то откажется.
Завершить сборку спорткара компания планирует в марте следующего года. Отличия S660 Modulo X Version Z сведутся к особой отделке кузова и интерьера: спецверсию выкрасят в эксклюзивный цвет, наделят оригинальными аэродинамическими элементами, а салон отделают красной кожей и карбоном.