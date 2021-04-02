В Японии раскупили все Honda S660 после новости о снятии модели с производства

О том, что биография родстера S660 будет завер­шена примерно через год, компания объявила в середине марта. А уже к концу месяца приём заказов на модель был закрыт. По данным издания, это касается не только ограни­ченной версии Version Z, которая ознаменует прекращение произ­водства, но и стандартных моди­фикаций родстера.

Honda сейчас рассматривает несколько вариантов сценариев дальнейших событий. Среди них как увеличение производ­ственных лимитов в целом, так и наращи­вание выпуска S660 Version Z за счёт сокращения объёмов обычных родстеров.

Издание утверждает, что связалось с некоторыми дилерами Honda, и выяснилось, что теперь купить новый S660 можно только при очень большой доле везения — если автомобиль залежался на складе дилерского центра или если от размещённого ранее заказа кто-то откажется.