Через пять лет Ford электрифицирует все европейские модели

Центром своей электрификации в Европе концерн сделает пред­приятие в Кёльне. На модерни­зацию завода планируется потратить 1 миллиард долларов, после чего пред­приятие станет един­ственным в своём роде узлом по произ­водству электрокаров. Здесь будут выпускать первый европейский электри­ческий Ford, который компания разработает к 2023 году.

В начале второй половины десяти­летия 100% легковой продуктовой линейки Ford будет состоять из электро­мобилей либо подключа­емых гибридов с возмож­ностью пере­движения на электротяге. Полный отказ от ДВС в этом сегменте подраз­деление планирует к 2030 году. Коммер­ческую линейку произво­дитель собирается электри­фицировать ещё раньше — к 2024 году, но бензиновые и дизельные моторы в ней сохранятся как часть гибридных силовых установок. В Ford рассчиты­вают, что к концу десяти­летия две трети всех европейских продаж в секторе коммер­ческого транспорта будут составлять как раз электро­мобили либо гибриды.

Ford анонсировал также разработку ряда онлайн-сервисов, ориентиро­ванных на грузо­пере­возчиков и корпора­тивных клиентов. Технологии обработки данных компания собирается совер­шенство­вать в партнёрстве с Google.