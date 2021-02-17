Через пять лет Ford электрифицирует все европейские модели
Дмитрий Елизаров
Европейское подразделение корпорации Ford вслед за рядом других производителей объявило о смене курса в сторону тотальной электрификации. К середине 2026 года вся пассажирская линейка марки так или иначе перейдёт на электричество, почти то же самое ждёт и коммерческий транспорт. Первый свой электрокар европейский Ford покажет уже через пару лет.
Центром своей электрификации в Европе концерн сделает предприятие в Кёльне. На модернизацию завода планируется потратить 1 миллиард долларов, после чего предприятие станет единственным в своём роде узлом по производству электрокаров. Здесь будут выпускать первый европейский электрический Ford, который компания разработает к 2023 году.
В начале второй половины десятилетия 100% легковой продуктовой линейки Ford будет состоять из электромобилей либо подключаемых гибридов с возможностью передвижения на электротяге. Полный отказ от ДВС в этом сегменте подразделение планирует к 2030 году. Коммерческую линейку производитель собирается электрифицировать ещё раньше — к 2024 году, но бензиновые и дизельные моторы в ней сохранятся как часть гибридных силовых установок. В Ford рассчитывают, что к концу десятилетия две трети всех европейских продаж в секторе коммерческого транспорта будут составлять как раз электромобили либо гибриды.
Ford анонсировал также разработку ряда онлайн-сервисов, ориентированных на грузоперевозчиков и корпоративных клиентов. Технологии обработки данных компания собирается совершенствовать в партнёрстве с Google.
Ранее о скором переходе на электротягу и грядущем отказе от ДВС объявили сразу несколько мировых автопроизводителей. К примеру, компания Jaguar планирует сделать это к 2025 году, а General Motors полностью снимет с производства транспорт, генерирующий вредные выбросы, к
2035-му.