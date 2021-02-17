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Через пять лет Ford электрифицирует все европейские модели

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Дмитрий Елизаров

Европейское подразделение корпорации Ford вслед за рядом других произво­дителей объявило о смене курса в сторону тотальной электри­фикации. К середине 2026 года вся пассажирская линейка марки так или иначе перейдёт на электри­чество, почти то же самое ждёт и коммер­ческий транспорт. Первый свой электрокар европейский Ford покажет уже через пару лет.

  • Центром своей электрификации в Европе концерн сделает пред­приятие в Кёльне. На модерни­зацию завода планируется потратить 1 миллиард долларов, после чего пред­приятие станет един­ственным в своём роде узлом по произ­водству электрокаров. Здесь будут выпускать первый европейский электри­ческий Ford, который компания разработает к 2023 году.

  • В начале второй половины десяти­летия 100% легковой продуктовой линейки Ford будет состоять из электро­мобилей либо подключа­емых гибридов с возмож­ностью пере­движения на электротяге. Полный отказ от ДВС в этом сегменте подраз­деление планирует к 2030 году. Коммер­ческую линейку произво­дитель собирается электри­фицировать ещё раньше — к 2024 году, но бензиновые и дизельные моторы в ней сохранятся как часть гибридных силовых установок. В Ford рассчиты­вают, что к концу десяти­летия две трети всех европейских продаж в секторе коммер­ческого транспорта будут составлять как раз электро­мобили либо гибриды.

  • Ford анонсировал также разработку ряда онлайн-сервисов, ориентиро­ванных на грузо­пере­возчиков и корпора­тивных клиентов. Технологии обработки данных компания собирается совер­шенство­вать в партнёрстве с Google.

  • Ранее о скором переходе на электротягу и грядущем отказе от ДВС объявили сразу несколько мировых автопроиз­водителей. К примеру, компания Jaguar планирует сделать это к 2025 году, а General Motors полностью снимет с производства транспорт, генериру­ющий вредные выбросы, к 2035-му.

Ну как, скоро все пересядем на электрокары?

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