Фанат собрал 24 машины из «Форсажа». Ими забит целый ангар
Кирилл Малышев
Хорхе Акоста из Эдмонтона, США, собрал самую большую коллекцию автомобилей, участвовавших в разных частях экшена «Форсаж». Это не оригиналы, но в точности повторяющие их реплики. Сейчас у владельца 24 машины и он не собирается останавливаться, пишет The Drive. Для хранения своей гордости Акоста сначала арендовал ангар, а затем выкупил его. Он оснащён сигнализацией и видеонаблюдением.
Все подробности раскрывает видеоролик, выложенный каналом Roads Untraveled. Акоста признаётся: его мечтой был зелёный Mitsubishi Eclipse, и он построил его три года назад. А потом всё переросло в масштабное увлечение. Цель – 35 машин. Фанат говорит, что его супруга решительно против увлечения, так что три с половиной десятка, видимо, станут пределом коллекции.
Американец ищет автомобили-исходники на аукционах как в США, так и в Японии. После приобретения их переделывают по кадрам из фильмов. Не в доскональной точности: на некоторых экземплярах не соответствуют колёса. И, конечно, нет адского тюнинга под капотом. Обвесы на некоторые модели стоили дороже самих машин, купленных подержанными.
В видео можно увидеть все основные спорткары франшизы: несколько Скайлайнов, Mitsubishi Eclipse и Lancer Evo, Subaru WRX STI,
Mazda RX-7,Honda Integra и S2000, Volkswagen Jetta, Dodge Charger. В процессе подготовки, среди прочих машин, есть Gran Torino 1972 года.
В сентябре на аукционе Lloyds в Австралии выставили купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участвовавшее в съёмках четвёртой части «Форсажа». На спорткаре ездил Вин Дизель и оставил автограф Коди Уокер, брат погибшего Пола Уокера. Принадлежность машины к миру Голливуда подтверждена документами киностудии.