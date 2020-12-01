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Фанат собрал 24 машины из «Форсажа». Ими забит целый ангар

Видео

Кирилл Малышев

Хорхе Акоста из Эдмонтона, США, собрал самую большую коллекцию авто­мобилей, участво­вавших в разных частях экшена «Форсаж». Это не оригиналы, но в точности повторяющие их реплики. Сейчас у владельца 24 машины и он не собирается останав­ливаться, пишет The Drive. Для хранения своей гордости Акоста сначала арендовал ангар, а затем выкупил его. Он оснащён сигнализацией и видео­наблюдением.

  • Все подробности раскрывает видеоролик, выложенный каналом Roads Untraveled. Акоста признаётся: его мечтой был зелёный Mitsubishi Eclipse, и он построил его три года назад. А потом всё переросло в масштабное увлечение. Цель – 35 машин. Фанат говорит, что его супруга решительно против увлечения, так что три с половиной десятка, видимо, станут пределом коллекции.

  • Американец ищет автомобили-исходники на аукционах как в США, так и в Японии. После приобретения их пере­делывают по кадрам из фильмов. Не в доскональной точности: на некоторых экземплярах не соответ­ствуют колёса. И, конечно, нет адского тюнинга под капотом. Обвесы на некоторые модели стоили дороже самих машин, купленных подержанными.

  • В видео можно увидеть все основные спорткары франшизы: несколько Скайлайнов, Mitsubishi Eclipse и Lancer Evo, Subaru WRX STI, Mazda RX-7, Honda Integra и S2000, Volkswagen Jetta, Dodge Charger. В процессе подготовки, среди прочих машин, есть Gran Torino 1972 года.

  • В сентябре на аукционе Lloyds в Австралии выставили купе Chevrolet Chevelle 1970 года выпуска, участво­вавшее в съёмках четвёртой части «Форсажа». На спорткаре ездил Вин Дизель и оставил автограф Коди Уокер, брат погибшего Пола Уокера. Принад­лежность машины к миру Голливуда подтверждена документами киностудии.

Завидуете владельцу?

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