Сколько всего машин уничтожили в «Форсажах»? Есть ответ (даже два)

Либерман особо уточняет, что у каждого автомобиля, так или иначе задей­ство­ванного в съёмках экшн-эпизодов популярной франшизы, были дублёры. Это связано в первую очередь с дорого­визной исполь­зования настоящих классических машин для опасных трюков — поэтому для сцен, в которых автомобили ломаются или разбиваются, брали дешёвые реплики.

Помимо этого, автомобили-дублёры отыгрывали в съёмках крупных планов — например, разговоров в интерьерах. Для этого могло быть достаточно даже части машин: скажем, лишь передняя половина, помещённая на колёсную тележку — с её помощью в кадре имитировалось движение. К примеру, у знаменитой Toyota Supra из первой части «Форсажа» было восемь копий разной степени достовер­ности, а для съёмок Dodge Charger из этого же фильма использо­вали пять альтернативных машин.

Либерман утверждает, что за время существо­вания франшизы общее количество погибших машин пере­валило за тысячу: точно их сейчас подсчитать вряд ли удастся. Ситуацию осложняет ещё и то, что некоторые машины после трюковых съёмок восстанав­ливали ради последующей продажи на специали­зированных аукционах. К примеру, в августе прошлого года в продаже появился Ford Mustang Mach 1 со съёмочной площадки девятой части «Форсажа», премьера которой ещё не состоялась.