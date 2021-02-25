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Сколько всего машин уничтожили в «Форсажах»? Есть ответ (даже два)

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Дмитрий Елизаров

Продюсер, технический консультант и большой поклонник франшизы «Форсаж» Крейг Либерман опубликовал на своём личном YouTube-канале видео­разбор с подсчётом количества авто­мобилей, уничтоженных в процессе создания фильмов. По его данным, общее количество разбитых машин превышает тысячу.

  • Либерман особо уточняет, что у каждого автомобиля, так или иначе задей­ство­ванного в съёмках экшн-эпизодов популярной франшизы, были дублёры. Это связано в первую очередь с дорого­визной исполь­зования настоящих классических машин для опасных трюков — поэтому для сцен, в которых автомобили ломаются или разбиваются, брали дешёвые реплики.

  • Помимо этого, автомобили-дублёры отыгрывали в съёмках крупных планов — например, разговоров в интерьерах. Для этого могло быть достаточно даже части машин: скажем, лишь передняя половина, помещённая на колёсную тележку — с её помощью в кадре имитировалось движение. К примеру, у знаменитой Toyota Supra из первой части «Форсажа» было восемь копий разной степени достовер­ности, а для съёмок Dodge Charger из этого же фильма использо­вали пять альтернативных машин.

  • Либерман утверждает, что за время существо­вания франшизы общее количество погибших машин пере­валило за тысячу: точно их сейчас подсчитать вряд ли удастся. Ситуацию осложняет ещё и то, что некоторые машины после трюковых съёмок восстанав­ливали ради последующей продажи на специали­зированных аукционах. К примеру, в августе прошлого года в продаже появился Ford Mustang Mach 1 со съёмочной площадки девятой части «Форсажа», премьера которой ещё не состоялась.

  • По альтернативным подсчётам, за семь фильмов на свалку отправились 1487 автомобилей, причём особо преуспела в этом процессе шестая часть «Форсажа»: для ленты пришлось разбить 350 машин. Счётчик, судя по всему, будет крутиться и дальше, так как трейлеры девятой части франшизы обещают, что её создатели не намерены отказы­ваться от традици­онного рецепта успеха.

Будете смотреть девятый «Форсаж»?

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