Сколько всего машин уничтожили в «Форсажах»? Есть ответ (даже два)
Дмитрий Елизаров
Продюсер, технический консультант и большой поклонник франшизы «Форсаж» Крейг Либерман опубликовал на своём личном YouTube-канале видеоразбор с подсчётом количества автомобилей, уничтоженных в процессе создания фильмов. По его данным, общее количество разбитых машин превышает тысячу.
Либерман особо уточняет, что у каждого автомобиля, так или иначе задействованного в съёмках экшн-эпизодов популярной франшизы, были дублёры. Это связано в первую очередь с дороговизной использования настоящих классических машин для опасных трюков — поэтому для сцен, в которых автомобили ломаются или разбиваются, брали дешёвые реплики.
Помимо этого, автомобили-дублёры отыгрывали в съёмках крупных планов — например, разговоров в интерьерах. Для этого могло быть достаточно даже части машин: скажем, лишь передняя половина, помещённая на колёсную тележку — с её помощью в кадре имитировалось движение. К примеру, у знаменитой Toyota Supra из первой части «Форсажа» было восемь копий разной степени достоверности, а для съёмок Dodge Charger из этого же фильма использовали пять альтернативных машин.
Либерман утверждает, что за время существования франшизы общее количество погибших машин перевалило за тысячу: точно их сейчас подсчитать вряд ли удастся. Ситуацию осложняет ещё и то, что некоторые машины после трюковых съёмок восстанавливали ради последующей продажи на специализированных аукционах. К примеру, в августе прошлого года в продаже появился Ford Mustang Mach 1 со съёмочной площадки девятой части «Форсажа», премьера которой ещё не состоялась.
По альтернативным подсчётам, за семь фильмов на свалку отправились 1487 автомобилей, причём особо преуспела в этом процессе шестая часть «Форсажа»: для ленты пришлось разбить 350 машин. Счётчик, судя по всему, будет крутиться и дальше, так как трейлеры девятой части франшизы обещают, что её создатели не намерены отказываться от традиционного рецепта успеха.