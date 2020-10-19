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АвтоВАЗ раскрыл все модели спецверсии Black

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Дмитрий Елизаров

На официальном сайте марки Lada появились страницы, посвящённые всем четырём моделям, которые АвтоВАЗ будет выпускать в особом «чёрном» испол­нении. Это седан и универсал Lada Vesta Cross, пятидверка Xray Cross и внедорожник Lada 4x4 Urban. Но цены пока названы только на две из них.

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  • Вопреки предыдущим сообщениям, Lada 4x4 Urban Black получит восемь оттенков кузова на выбор, а не только чёрный. При этом, в отличие от прочих моделей в этой спецверсии, для Lada 4x4 не преду­смотрена контрастная крыша. Внешними приметами особой серии станут чёрные колёсные диски и шильдики. В том же цвете будут оформлены сиденья и отделка потолка.

  • Lada Xray Cross Black чёрной крышей всё же укомп­лектуют. Модель заимеет двух­цветные (сочетание чёрного лака и алмазной огранки) колёсные диски, а в оснащение войдёт мульти­медийная система Яндекс.Авто. Потолок у хэтчбека также будет чёрным, а кресла обещают украсить контрастной строчкой и светлыми вставками. Вариантов цвета кузова предложат тоже восемь, но список включает и яркие оттенки — например, оранжевый «Янтарь» или «Красный сплав».

  • О старте продаж Lada Vesta Cross Black и Lada Vesta SW Cross Black было объявлено 15 октября. Седан оценён в 849 900 рублей, универсал стоит 934 900 рублей. Такие модели, помимо внешних и внутренних отличий в отделке, комплектуются и пакетом Winter с подогревом лобового стекла, кресел и руля.

Идут моделям Lada чёрные обновки, как считаете?

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