АвтоВАЗ раскрыл все модели спецверсии Black

Вопреки предыдущим сообщениям, Lada 4x4 Urban Black получит восемь оттенков кузова на выбор, а не только чёрный. При этом, в отличие от прочих моделей в этой спецверсии, для Lada 4x4 не преду­смотрена контрастная крыша. Внешними приметами особой серии станут чёрные колёсные диски и шильдики. В том же цвете будут оформлены сиденья и отделка потолка.

Lada Xray Cross Black чёрной крышей всё же укомп­лектуют. Модель заимеет двух­цветные (сочетание чёрного лака и алмазной огранки) колёсные диски, а в оснащение войдёт мульти­медийная система Яндекс.Авто. Потолок у хэтчбека также будет чёрным, а кресла обещают украсить контрастной строчкой и светлыми вставками. Вариантов цвета кузова предложат тоже восемь, но список включает и яркие оттенки — например, оранжевый «Янтарь» или «Красный сплав».