АвтоВАЗ раскрыл все модели спецверсии Black
Дмитрий Елизаров
На официальном сайте марки Lada появились страницы, посвящённые всем четырём моделям, которые АвтоВАЗ будет выпускать в особом «чёрном» исполнении. Это седан и универсал Lada Vesta Cross, пятидверка Xray Cross и внедорожник Lada 4x4 Urban. Но цены пока названы только на две из них.
Вопреки предыдущим сообщениям, Lada 4x4 Urban Black получит восемь оттенков кузова на выбор, а не только чёрный. При этом, в отличие от прочих моделей в этой спецверсии, для Lada 4x4 не предусмотрена контрастная крыша. Внешними приметами особой серии станут чёрные колёсные диски и шильдики. В том же цвете будут оформлены сиденья и отделка потолка.
Lada Xray Cross Black чёрной крышей всё же укомплектуют. Модель заимеет двухцветные (сочетание чёрного лака и алмазной огранки) колёсные диски, а в оснащение войдёт мультимедийная система Яндекс.Авто. Потолок у хэтчбека также будет чёрным, а кресла обещают украсить контрастной строчкой и светлыми вставками. Вариантов цвета кузова предложат тоже восемь, но список включает и яркие оттенки — например, оранжевый «Янтарь» или «Красный сплав».
О старте продаж Lada Vesta Cross Black и Lada Vesta SW Cross Black было объявлено 15 октября. Седан оценён в 849 900 рублей, универсал стоит 934 900 рублей. Такие модели, помимо внешних и внутренних отличий в отделке, комплектуются и пакетом Winter с подогревом лобового стекла, кресел и руля.