Ангелы Энди: едем на всех моделях Aston Martin через Европу

Энди Палмер, глава Aston Martin, довольно эксцентричный дядька. Он слушает панк-рок, не прочь ввернуть острое словечко при случае и всегда говорит прямо, как есть. Ну, или виртуозно создаёт такое впечатление. Пару лет назад, вскоре после выхода DB11, мы ездили к нему в гости в Гейдон, и тогда Энди сказал: «Больше никаких матрёшек, Астоны нового поколения будут настолько разными, что отличить их сможет даже моя мама. Которая ничего не смыслит в машинах». И вот настало время проверить это на практике.

Нет-нет, мы не стали беспокоить маму господина Палмера своими дурацкими вопросами. Просто цикл обновления британских спорткаров наконец завершился и можно оценить, насколько задуманное соответствует реальности. Концептуально ничего не поменялось: мир Астонов всё так же вращается вокруг трёх купе: спортивного, утончённого и… старшего. Только теперь «бодры» они должны говорить бодрее, а «веселы» – правильно! – веселее. Иными словами, характеры автомобилей должны оказаться ярче, контрастнее, и сравнение логичнее всего начинать с «основной» модели, из которой потом получились две «дополнительные».