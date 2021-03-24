Lexus изменит дизайн всех моделей: на этом видео — первый кроссовер в новом стиле

В Великобритании на торги выставили уникальный прототип Allard P4, который раньше был Лексусом

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Classic Cars в Великобритании выставлен на продажу седан Allard P4 — один из трёх когда-либо построенных и един­ственный доживший до наших дней. Седан остался последним напомина­нием о попытке возродить британскую марку Allard при участии корпорации Toyota.

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  • Компания Allard Motor Company официально существо­вала в период с 1945 по 1958 год и специали­зировалась на спорткарах с лёгкими шасси и мощными моторами (преимуще­ственно американ­ского происхож­дения). Среди владельцев машин марки Allard того времени называются, к примеру, Кэрролл Шелби и создатель первого Chevrolet Corvette Зора Аркус-Дантов.

  • Возродить марку в конце 80-х годов попытался инженер Крис Хамбер­стон, участво­вавший в создании болидов Фор­мулы-1, а также работав­ший на Lotus и Benetton. Он оформил права на марку, чтобы использовать её в гонках на выносли­вость, а в начале 90-х компания задумалась о создании дорожных машин. Итогом стал эксперимент по выпуску под брендом Allard седанов Lexus LS400 с изменённой внешностью. Было построено всего три прототипа, которые их создатели показали представи­телям Toyota в надежде получить поддержку. Однако альянс так и не сложился.

  • Аукционисты утверждают, что на продажу выставлен един­ственный суще­ствующий сейчас Allard P4 — два других якобы погибли в авариях. От обычного Lexus LS400 он отличается изменённым дизайном кузова (доработаны только кузовные панели, силовая структура не тронута) и «перешитым» салоном. Двигатель, по данным продавца, измене­ниям также не подвергался — это стандартный для седанов Lexus того времени 4,0-литровый V8. Правда, отмечается, что машина несколько лет стояла без движения, поэтому мотор потребует допол­нительного обслуживания.

  • Цена редчайшего прототипа не уточняется. Между тем весной 2017 года на площадке Bring а Trailer появлялось упоминание об этом же автомобиле, который пере­продали на eBay всего за 10 тысяч фунтов (чуть более миллиона рублей по актуальному курсу).

  • Оригинальные модели Lexus зачастую стоят гораздо дороже. К примеру, в январе прошлого года с молотка ушёл первый экзем­пляр кабриолета LC 500, за который заплатили сразу 2 миллиона долларов.

Обычный старый Lexus или вот такое из Великобритании?

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