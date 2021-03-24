В Великобритании на торги выставили уникальный прототип Allard P4, который раньше был Лексусом
Дмитрий Елизаров
На аукционе Classic Cars в Великобритании выставлен на продажу седан Allard P4 — один из трёх когда-либо построенных и единственный доживший до наших дней. Седан остался последним напоминанием о попытке возродить британскую марку Allard при участии корпорации Toyota.
Компания Allard Motor Company официально существовала в период с 1945 по 1958 год и специализировалась на спорткарах с лёгкими шасси и мощными моторами (преимущественно американского происхождения). Среди владельцев машин марки Allard того времени называются, к примеру, Кэрролл Шелби и создатель первого Chevrolet Corvette Зора Аркус-Дантов.
Возродить марку в конце 80-х годов попытался инженер Крис Хамберстон, участвовавший в создании болидов Фор
мулы-1,а также работавший на Lotus и Benetton. Он оформил права на марку, чтобы использовать её в гонках на выносливость, а в начале 90-хкомпания задумалась о создании дорожных машин. Итогом стал эксперимент по выпуску под брендом Allard седанов Lexus LS400 с изменённой внешностью. Было построено всего три прототипа, которые их создатели показали представителям Toyota в надежде получить поддержку. Однако альянс так и не сложился.
Аукционисты утверждают, что на продажу выставлен единственный существующий сейчас Allard P4 — два других якобы погибли в авариях. От обычного Lexus LS400 он отличается изменённым дизайном кузова (доработаны только кузовные панели, силовая структура не тронута) и «перешитым» салоном. Двигатель, по данным продавца, изменениям также не подвергался — это стандартный для седанов Lexus того времени 4,0-литровый V8. Правда, отмечается, что машина несколько лет стояла без движения, поэтому мотор потребует дополнительного обслуживания.
Цена редчайшего прототипа не уточняется. Между тем весной 2017 года на площадке Bring а Trailer появлялось упоминание об этом же автомобиле, который перепродали на eBay всего за 10 тысяч фунтов (чуть более миллиона рублей по актуальному курсу).
Оригинальные модели Lexus зачастую стоят гораздо дороже. К примеру, в январе прошлого года с молотка ушёл первый экземпляр кабриолета LC 500, за который заплатили сразу 2 миллиона долларов.