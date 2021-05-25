В Австралии создали алюминиево-ионные аккумуляторы: они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) заявила о создании батарей на основе алюминия и графена, сообщает Forbes. Утвержда­ется, что у алюминиево-графеновых аккуму­ляторов скорость зарядки в 60 раз быстрее, чем у литий-ионных, и они удер­живают в три раза больше энергии, чем элементы на основе алюминия.