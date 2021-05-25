В Австралии создали алюминиево-ионные аккумуляторы: они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных
Герман Князев
Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) заявила о создании батарей на основе алюминия и графена, сообщает Forbes. Утверждается, что у алюминиево-графеновых аккумуляторов скорость зарядки в 60 раз быстрее, чем у литий-ионных, и они удерживают в три раза больше энергии, чем элементы на основе алюминия.
GMG планирует вывести на рынок алюминиево-ионные графеновые аккумуляторные батареи в конце этого или в начале 2022 года, а выпуск автомобильных ячеек намечен на начало 2024 года. Стартует производство с небольших батарей-«таблеток».
Из-за скорости зарядки новых аккумуляторов GMC сравнивает их с суперконденсаторами.
Новые аккумуляторные элементы обеспечивают гораздо большую удельную мощность, чем существующие литий-ионные батареи, при этом у них отсутствуют проблемы с охлаждением, нагревом или наличием редкоземельных компонентов в составе.
Алюминиево-графеновые батареи стоят дешевле. Также они заявлены как более безопасные, в том числе для детей.
Стартап StoreDot собирается вывести в 2024 году новую систему сверхбыстрой зарядки батарей электрокаров (StoreDot XFC). Технология компании позволяет снизить время заряда литий-ионных аккумуляторов с нескольких часов до нескольких минут. Недавно StoreDot подписала долгосрочное соглашение с производителями аккумуляторных батарей EVE Energy.