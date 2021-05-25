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В Австралии создали алюминиево-ионные аккумуляторы: они заряжаются в 60 раз быстрее литий-ионных

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Герман Князев

Австралийская компания Graphene Manufacturing Group (GMG) заявила о создании батарей на основе алюминия и графена, сообщает Forbes. Утвержда­ется, что у алюминиево-графеновых аккуму­ляторов скорость зарядки в 60 раз быстрее, чем у литий-ионных, и они удер­живают в три раза больше энергии, чем элементы на основе алюминия.

  • GMG планирует вывести на рынок алюминиево-ионные графеновые аккуму­ляторные батареи в конце этого или в начале 2022 года, а выпуск авто­мобиль­ных ячеек намечен на начало 2024 года. Стартует производ­ство с небольших батарей-«таблеток».

  • Из-за скорости зарядки новых аккумуляторов GMC сравни­вает их с супер­конден­саторами.

  • Новые аккумуляторные элементы обеспечи­вают гораздо большую удельную мощность, чем суще­ствующие литий-ионные батареи, при этом у них отсут­ствуют проблемы с охлажде­нием, нагревом или наличием редко­земельных компонентов в составе.

  • Алюминиево-графеновые батареи стоят дешевле. Также они заявлены как более безопасные, в том числе для детей.

  • Стартап StoreDot собирается вывести в 2024 году новую систему сверх­быстрой зарядки батарей электрокаров (StoreDot XFC). Технология компании позволяет снизить время заряда литий-ионных аккуму­ляторов с нескольких часов до нескольких минут. Недавно StoreDot подписала долго­срочное соглаше­ние с произво­дителями аккумуляторных батарей EVE Energy.

Готовы ли вы заряжать свой электромобиль по 8 часов или дождётесь улучшения технологии?

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