Квиз: угадай машину по фарам

Квиз: угадай товар с AliExpress по названию

Игры

Константин Новацкий

Китайские торговые площадки под завязку забиты всякой нужной (и не очень) ерундой. А что может быть бесполезнее и смешнее «полезных» аксессуаров для машин? Только их описание, которое прогнали через автоматический переводчик три раза туда и обратно! Некоторые говорят, что разобраться в этих странных и несочетаемых словах не так уж сложно. У нас не получилось, поэтому теперь мы предлагаем вам отгадать автомобильные товары по их реальному описанию на сайте.

Советуем отключить логику, чтобы не нанести непоправимый вред мозгу. Приступим!

  • Автобафер весна бампер мощность подушка буфера специальные

  • Не изгнать, мы получим там для автомобиля

  • Индивидуальные экологически чистые автомобильные висит emoji

  • Новый стиль регулируемый роскошный самолёт

  • Управление алюминиевым сплавом колеса

  • Новый сверхмощный автомобиль руль спиннер тректор суицид

  • Украшение для автомобиля собаки творческая индивидуальность высокоскоростной автомобиль

  • Поступление высокого качества протектор чехол обложка для детей

  • ПВХ круглые трусики с кольцом круг внутренняя ручка пристяжной талисман дрифт крюк для метро

  • Универсальный смешанные клипы

  • Автомобиля бутылка для напитков воздухозаборник складной

  • Автомобильные колёсные диски с прокладкой защита колеса

  • Пустая стеклянная бутылка для распылитель

  • Автомобильный кондиционер человеческий вентилятор мстят в железо

И ещё пара интересных квизов

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение