Квиз: угадай товар с AliExpress по названию

Китайские торговые площадки под завязку забиты всякой нужной (и не очень) ерундой. А что может быть бесполезнее и смешнее «полезных» аксессуаров для машин? Только их описание, которое прогнали через автоматический переводчик три раза туда и обратно! Некоторые говорят, что разобраться в этих странных и несочетаемых словах не так уж сложно. У нас не получилось, поэтому теперь мы предлагаем вам отгадать автомобильные товары по их реальному описанию на сайте.

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