Болгарская компания показала салон 5200-сильного гиперкара. Он состоит из экранов
Михаил Кондратьев
Болгарская компания Alieno показала рендеры интерьера готовящегося электрического гиперкара Arcanum мощностью свыше 5200 л.с., анонсированного ещё в 2018 году. Салон планируется выполнить в духе космического корабля из фантастического фильма, с использованием множества экранов — в том числе с дисплеем в руле.
Главный дизайнер марки отметил, что оформление интерьера продиктовано «многими военными истребителями» и научно-фантастическими фильмами «Аватар» и «Прометей». Экраны будут поддерживать мультитач и позволят конфигурировать отображение информации почти в любых вариациях. Появится и возможность вывода изображений с камер, которых у Arcanum запланировано 17 штук.
Другими особенностями салона двухместного гиперкара должны стать карбоновые сиденья с шеститочечными ремнями, руль-штурвал с механизмом быстрого снятия, восемь подушек безопасности и подстаканники на 2–4 стакана с подогревом и охлаждением — как говорят в Alieno, «элементарное дополнение, которого нет у многих современных гиперкаров».
Внешне гиперкар, который пока представлен только на рендерах (первые из них опубликовали в
2018-м),сильно напоминает Lamborghini Veneno. Построить его планируется с широким применением карбона и в четырёх модификациях: с 12, 16, 20 и 24 электромоторами, поровну разделёнными между колёсами. Мощность составит 2610, 3481, 4351 и 5221 л.с. соответственно. Заявленная максимальная скорость топовой версии — свыше 488 км/ч.
Цены на двухдверку уже объявлены — это от 750 тысяч евро до 1,5 миллиона, в зависимости от модификации. Судя по сайту марки, её уже можно заказать, со сроком изготовления от 18 до 30 месяцев.
Компания Alieno была основана в 2015 году, модель Arcanum — пока единственный её проект. Фирма строит завод в болгарском селе Туховишта, а в 2020 году она инициировала инвестиционный раунд А, который рассчитан на привлечение шести миллионов евро. Это приравнено к 10 процентам стоимости компании, оцениваемой в 60 миллионов по состоянию на текущий год.