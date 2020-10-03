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Болгарская компания показала салон 5200-сильного гиперкара. Он состоит из экранов

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Михаил Кондратьев

Болгарская компания Alieno показала рендеры интерьера готовящегося электри­ческого гиперкара Arcanum мощностью свыше 5200 л.с., анонсиро­ванного ещё в 2018 году. Салон планируется выполнить в духе космиче­ского корабля из фанта­стического фильма, с использо­ванием множества экранов — в том числе с дисплеем в руле.

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  • Главный дизайнер марки отметил, что оформ­ление интерьера продикто­вано «многими военными истреби­телями» и научно-фантасти­ческими фильмами «Аватар» и «Прометей». Экраны будут поддер­живать мультитач и позволят конфигури­ровать отображение информации почти в любых вариациях. Появится и возмож­ность вывода изображений с камер, которых у Arcanum заплани­ровано 17 штук.

  • Другими особенностями салона двух­местного гиперкара должны стать карбо­новые сиденья с шести­точечными ремнями, руль-штурвал с механизмом быстрого снятия, восемь подушек безопас­ности и подстакан­ники на 2–4 стакана с подогревом и охлаж­дением — как говорят в Alieno, «элементарное допол­нение, которого нет у многих современных гиперкаров».

  • Внешне гиперкар, который пока представлен только на рендерах (первые из них опубликовали в 2018-м), сильно напоминает Lamborghini Veneno. Построить его планируется с широким примене­нием карбона и в четырёх моди­фикациях: с 12, 16, 20 и 24 электро­моторами, поровну разделён­ными между колёсами. Мощность составит 2610, 3481, 4351 и 5221 л.с. соответ­ственно. Заяв­ленная максимальная скорость топовой версии — свыше 488 км/ч.

  • Цены на двухдверку уже объявлены — это от 750 тысяч евро до 1,5 миллиона, в зависи­мости от моди­фикации. Судя по сайту марки, её уже можно заказать, со сроком изготов­ления от 18 до 30 месяцев.

  • Компания Alieno была основана в 2015 году, модель Arcanum — пока един­ственный её проект. Фирма строит завод в болгарском селе Туховишта, а в 2020 году она иницииро­вала инвестици­онный раунд А, который рассчитан на привле­чение шести миллионов евро. Это приравнено к 10 процентам стоимости компании, оцениваемой в 60 миллионов по состоянию на текущий год.

У болгаров всё получится?

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