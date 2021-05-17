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Alibaba и производитель дронов выпустят 2,6-метровый электрокар

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Кирилл Малышев

Китайский бренд Wuling совместно с гигантом Alibaba планируют запустить в серию супер­компактный электро­мобиль длиной всего 2,6 метра. Он базируется на модели Baojun KiWi EV, которая, в свою очередь, является развитием Baojun E300. Если параметры исходника не менялись, то новинка сможет проезжать на одной зарядке больше 300 километров, пишет CarNewsChina.

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  • Название новой машины пока не сообщается. Третьим партнёром в проекте выступает компания DJI — произво­дитель дронов. При этом точно неизвестно, в чём именно станет выражаться его участие. В описании говорится, что модель «powered by» DJI. Но вряд ли на электрокаре окажется силовая установка от дрона.

  • Точных характеристик модели тоже нет. Поэтому издание опирается на данные об исходнике — Baojun KiWi EV. В нём 2625 мм длины, 1647 мм ширины и 1588 мм высоты. Колёсная база — всего 1750 мм. Интересным дизайнер­ским ходом выглядят скрытые внешние дверные ручки. «Кубическая» форма позволяет обеспечить максимум простран­ства в салоне для двоих человек.

  • На KiWi EV стоит 40-киловаттный электро­мотор с крутящим моментом 150 Нм. Батарея ёмкостью 31 кВт·ч может провезти авто­мобиль на 305 километров на одной зарядке. На модель Алибабы и Вулинга силовая установка не изменилась.

  • В начале года бренд Wuling опубликовал первые изображения нового молодёжного пикапа под названием Journey, который оказался похож на россий­ский УАЗ. Wuling Journey будет выпускаться в испол­нении с четырёх­дверной кабиной. Габариты у него следующие: длина составляет 5105 мм, ширина — 1640 мм, высота — 1810 мм при колёсной базе в 3160 мм. Пикап выйдет на рынок только с одним двигателем — полутора­литровым атмо­сферным мотором мощностью 99 л.с.

Купили бы суперкомпактный электрокар?

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