Alibaba и производитель дронов выпустят 2,6-метровый электрокар

Название новой машины пока не сообщается. Третьим партнёром в проекте выступает компания DJI — произво­дитель дронов. При этом точно неизвестно, в чём именно станет выражаться его участие. В описании говорится, что модель «powered by» DJI. Но вряд ли на электрокаре окажется силовая установка от дрона.

Точных характеристик модели тоже нет. Поэтому издание опирается на данные об исходнике — Baojun KiWi EV. В нём 2625 мм длины, 1647 мм ширины и 1588 мм высоты. Колёсная база — всего 1750 мм. Интересным дизайнер­ским ходом выглядят скрытые внешние дверные ручки. «Кубическая» форма позволяет обеспечить максимум простран­ства в салоне для двоих человек.

На KiWi EV стоит 40-киловаттный электро­мотор с крутящим моментом 150 Нм. Батарея ёмкостью 31 кВт·ч может провезти авто­мобиль на 305 километров на одной зарядке. На модель Алибабы и Вулинга силовая установка не изменилась.