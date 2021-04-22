Alibaba и SAIC показали в Шанхае «прозрачный» концепт. Его придумали в Британии

Дизайн IM Airo придумали в Великобритании. Машина электрическая, но подроб­ностей о силовой установке не приводится. Неизвестен и тип привода. Концепт оснащён вошедшей в моду климати­ческой системой с фильтрацией воздуха НЕРА, отсекающей почти все вредные вещества.

У автомобиля большие передние и задние стёкла, высокая прозрачная крыша. Но самое интересное — двери. Они раздвижные и тоже почти полностью из прозрачного стекла. При такой концепции пассажиры полностью на виду у окружающих.

О наличии автопилота ничего не сообщается, но он точно есть. В салоне отсут­ствуют органы управления: руль, педали, приборы. Однако на одном из опублико­ванных эскизов можно видеть рулевое колесо, поэтому не исключено, что версия с ручным управлением для IM Airo также разрабаты­вается.

Четыре индивидуальных кресла выглядят взятыми из домашней гостиной. И стоят тоже по-домашнему, образуя круг сидящих лицом друг к другу. Каждое сиденье снабжено механизмом вращения на 360 градусов.

О перспективах серийного производства авторы идеи ничего пока не говорят.