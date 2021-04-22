Alibaba и SAIC показали в Шанхае «прозрачный» концепт. Его придумали в Британии
Кирилл Малышев
На автосалоне в Шанхае дебютировал необычного вида электромобиль под названием IM Airo. Как передаёт Carnewschina, это новый бренд компании Zhiji Motor, которая, в свою очередь, является совместным предприятием корпораций SAIC, Shanghai Pudong New Area и группы Alibaba. Машина привлекает внимание своим прозрачным кузовом.
Дизайн IM Airo придумали в Великобритании. Машина электрическая, но подробностей о силовой установке не приводится. Неизвестен и тип привода. Концепт оснащён вошедшей в моду климатической системой с фильтрацией воздуха НЕРА, отсекающей почти все вредные вещества.
У автомобиля большие передние и задние стёкла, высокая прозрачная крыша. Но самое интересное — двери. Они раздвижные и тоже почти полностью из прозрачного стекла. При такой концепции пассажиры полностью на виду у окружающих.
О наличии автопилота ничего не сообщается, но он точно есть. В салоне отсутствуют органы управления: руль, педали, приборы. Однако на одном из опубликованных эскизов можно видеть рулевое колесо, поэтому не исключено, что версия с ручным управлением для IM Airo также разрабатывается.
Четыре индивидуальных кресла выглядят взятыми из домашней гостиной. И стоят тоже по-домашнему, образуя круг сидящих лицом друг к другу. Каждое сиденье снабжено механизмом вращения на 360 градусов.
О перспективах серийного производства авторы идеи ничего пока не говорят.
Ранее на автосалоне в Шанхае представили самый компактный электрокабриолет, разработанный General Motors совместно с SAIC. При длине 2,9 метра Hong Guang Mini EV оснащается электромотором мощностью 27 лошадиных сил и может проехать на одной зарядке до 170 километров.