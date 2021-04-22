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Alibaba и SAIC показали в Шанхае «прозрачный» концепт. Его придумали в Британии

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Кирилл Малышев

На автосалоне в Шанхае дебютировал необычного вида электро­мобиль под названием IM Airo. Как передаёт Carnewschina, это новый бренд компании Zhiji Motor, которая, в свою очередь, является совместным пред­приятием корпораций SAIC, Shanghai Pudong New Area и группы Alibaba. Машина привлекает внимание своим прозрачным кузовом.

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  • Дизайн IM Airo придумали в Великобритании. Машина электрическая, но подроб­ностей о силовой установке не приводится. Неизвестен и тип привода. Концепт оснащён вошедшей в моду климати­ческой системой с фильтрацией воздуха НЕРА, отсекающей почти все вредные вещества.

  • У автомобиля большие передние и задние стёкла, высокая прозрачная крыша. Но самое интересное — двери. Они раздвижные и тоже почти полностью из прозрачного стекла. При такой концепции пассажиры полностью на виду у окружающих.

  • О наличии автопилота ничего не сообщается, но он точно есть. В салоне отсут­ствуют органы управления: руль, педали, приборы. Однако на одном из опублико­ванных эскизов можно видеть рулевое колесо, поэтому не исключено, что версия с ручным управлением для IM Airo также разрабаты­вается. 

  • Четыре индивидуальных кресла выглядят взятыми из домашней гостиной. И стоят тоже по-домашнему, образуя круг сидящих лицом друг к другу. Каждое сиденье снабжено механизмом вращения на 360 градусов.

  • О перспективах серийного производства авторы идеи ничего пока не говорят.

  • Ранее на автосалоне в Шанхае представили самый компактный электро­кабриолет, разработанный General Motors совместно с SAIC. При длине 2,9 метра Hong Guang Mini EV оснащается электро­мотором мощностью 27 лошадиных сил и может проехать на одной зарядке до 170 километров.

Ездили бы у всех на виду в таком?

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