Китайский ответ Тесле: Alibaba показал первые электромобили
Дмитрий Елизаров
Интернет-гигант Alibaba вошёл в список «убийц Tesla»: компания совместно с концерном SAIC запустили в Китае новый электромобильный бренд IM и представили две перспективные модели — седан и кроссовер. Ожидается, что продажи большой четырёхдверки начнутся уже в апреле.
Английский вариант названия (он же девиз) нового бренда расшифровывается как Intelligence in Motion («Интеллект в движении»), тогда как на китайском марка именуется Zhiji Auto. На этапе премьеры модельная линейка IM состоит из двух моделей — седана и вседорожника, но на рынок они будут выведены по очереди с разницей в год.
Как уточняет местная пресса, обе модели получат в качестве базовой некую совершенно новую батарею на 93 кВт·ч, топовые модификации планируется оснащать 115-киловаттными аккумуляторами с поддержкой системы беспроводной зарядки. Утверждается, что самые дальнобойные версии IM смогут проезжать на одной зарядке до 1000 километров. Наиболее мощные модификации с силовой установкой на 540 л.с. и 700 Нм потратят на ускорение до
100 км/ч3,9 секунды.
Оба электрокара получат продвинутую систему автономного управления — в её составе под управлением электроники от nVidia будут работать 15 камер и 17 различных датчиков. Обещано также внедрение системы автоматической парковки, которое состоится в течение 2021 года.
Доминантами в минималистичной архитектуре интерьера седана станут сразу четыре тачскрина: объединённые в один блок цифровая приборная панель и экран медиасистемы (общей диагональю 39 дюймов), дисплей управления климатической установкой на центральной консоли и ещё один монитор для задних пассажиров. Кроме того, новинку снабдят светодиодной информационной панелью на кузове: она расположится между задними фонарями на крышке багажника и может использоваться для трансляции текстовых сообщений.
Предзаказы на седан IM начнут принимать в апреле. Габариты седана составляют 5000х1960х1485 миллиметров. Кроссовер появится в продаже в 2022 году.
На прошлой неделе сопоставимую по характеристикам новинку представил китайский бренд NIO. Седан ET7 чуть крупнее, но разгоняется до 100 км/ч за те же 3,9 секунды, а запас хода самой продвинутой модификации также будет колебаться вокруг отметки в 1000 километров.