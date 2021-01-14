Китайский ответ Тесле: Alibaba показал первые электромобили

Английский вариант названия (он же девиз) нового бренда расшифро­вывается как Intelligence in Motion («Интеллект в движении»), тогда как на китайском марка именуется Zhiji Auto. На этапе премьеры модельная линейка IM состоит из двух моделей — седана и вседорож­ника, но на рынок они будут выведены по очереди с разницей в год.

Как уточняет местная пресса, обе модели получат в качестве базовой некую совер­шенно новую батарею на 93 кВт·ч, топовые моди­фикации планируется оснащать 115-кило­ваттными аккуму­ляторами с поддержкой системы беспроводной зарядки. Утверждается, что самые дально­бойные версии IM смогут проезжать на одной зарядке до 1000 кило­метров. Наиболее мощные моди­фикации с силовой установкой на 540 л.с. и 700 Нм потратят на ускорение до 100 км/ч 3,9 секунды.

Оба электрокара получат продви­нутую систему авто­номного управления — в её составе под управле­нием электроники от nVidia будут работать 15 камер и 17 раз­личных датчиков. Обещано также внедрение системы автомати­ческой парковки, которое состоится в течение 2021 года.

Доминантами в минимали­стичной архи­тектуре интерьера седана станут сразу четыре тачскрина: объеди­нённые в один блок цифровая приборная панель и экран медиа­системы (общей диагональю 39 дюймов), дисплей управления климатиче­ской установкой на централь­ной консоли и ещё один монитор для задних пассажиров. Кроме того, новинку снабдят свето­диодной информаци­онной панелью на кузове: она распо­ложится между задними фонарями на крышке багажника и может исполь­зоваться для трансляции текстовых сообщений.

Предзаказы на седан IM начнут принимать в апреле. Габариты седана составляют 5000х1960х1485 милли­метров. Кроссовер появится в продаже в 2022 году.