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Китайский ответ Тесле: Alibaba показал первые электромобили

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Дмитрий Елизаров

Интернет-гигант Alibaba вошёл в список «убийц Tesla»: компания совместно с концерном SAIC запустили в Китае новый электро­мобильный бренд IM и пред­ставили две перс­пективные модели — седан и кроссовер. Ожидается, что продажи большой четырёх­дверки начнутся уже в апреле.

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  • Английский вариант названия (он же девиз) нового бренда расшифро­вывается как Intelligence in Motion («Интеллект в движении»), тогда как на китайском марка именуется Zhiji Auto. На этапе премьеры модельная линейка IM состоит из двух моделей — седана и вседорож­ника, но на рынок они будут выведены по очереди с разницей в год.

  • Как уточняет местная пресса, обе модели получат в качестве базовой некую совер­шенно новую батарею на 93 кВт·ч, топовые моди­фикации планируется оснащать 115-кило­ваттными аккуму­ляторами с поддержкой системы беспроводной зарядки. Утверждается, что самые дально­бойные версии IM смогут проезжать на одной зарядке до 1000 кило­метров. Наиболее мощные моди­фикации с силовой установкой на 540 л.с. и 700 Нм потратят на ускорение до 100 км/ч 3,9 секунды.

  • Оба электрокара получат продви­нутую систему авто­номного управления — в её составе под управле­нием электроники от nVidia будут работать 15 камер и 17 раз­личных датчиков. Обещано также внедрение системы автомати­ческой парковки, которое состоится в течение 2021 года.

  • Доминантами в минимали­стичной архи­тектуре интерьера седана станут сразу четыре тачскрина: объеди­нённые в один блок цифровая приборная панель и экран медиа­системы (общей диагональю 39 дюймов), дисплей управления климатиче­ской установкой на централь­ной консоли и ещё один монитор для задних пассажиров. Кроме того, новинку снабдят свето­диодной информаци­онной панелью на кузове: она распо­ложится между задними фонарями на крышке багажника и может исполь­зоваться для трансляции текстовых сообщений.

  • Предзаказы на седан IM начнут принимать в апреле. Габариты седана составляют 5000х1960х1485 милли­метров. Кроссовер появится в продаже в 2022 году.

  • На прошлой неделе сопоставимую по характери­стикам новинку представил китайский бренд NIO. Седан ET7 чуть крупнее, но разгоняется до 100 км/ч за те же 3,9 секунды, а запас хода самой продвинутой моди­фикации также будет колебаться вокруг отметки в 1000 километров.

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