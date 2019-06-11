Автомобили Audi, Renault и Honda получат китайское голосовое управление
Николай Андреев
Компании Audi, Renault и Honda заключили соглашение с китайским IT-гигантом Alibaba Group по внедрению в свои автомобили системы Tmall Genie Auto с голосовым управлением. Об этом сообщило агентство Reuters.
Tmall Genie Auto позволит делать покупки в онлайн-магазине Alibaba и бронировать места в кинотеатрах прямо из автомобиля. Ещё через систему можно будет узнать заряд батареи, проверить уровень топлива и провести диагностику двигателя. Позже разработчики обещают добавить функцию управления «умным» домом через домашнюю голосовую колонку Tmall Genie.
Сроки появления Tmall Genie Auto на машинах Audi, Renault и Honda в Alibaba Group пока не называют. Ранее с компанией заключили аналогичное соглашение BMW и Volvo. Система будет устанавливаться только на машины для китайского рынка.