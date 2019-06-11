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Автомобили Audi, Renault и Honda получат китайское голосовое управление

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Николай Андреев

Компании Audi, Renault и Honda заключили соглашение с китайским IT-гигантом Alibaba Group по внедрению в свои автомобили системы Tmall Genie Auto с голосовым управлением. Об этом сообщило агентство Reuters.

Система Tmall Genie Auto
Колонка Tmall Genie
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Система Tmall Genie Auto

  • Tmall Genie Auto позволит делать покупки в онлайн-магазине Alibaba и бронировать места в кинотеатрах прямо из автомобиля. Ещё через систему можно будет узнать заряд батареи, проверить уровень топлива и провести диагностику двигателя. Позже разработчики обещают добавить функцию управления «умным» домом через домашнюю голосовую колонку Tmall Genie.

  • Сроки появления Tmall Genie Auto на машинах Audi, Renault и Honda в Alibaba Group пока не называют. Ранее с компанией заключили аналогичное соглашение BMW и Volvo. Система будет устанавливаться только на машины для китайского рынка.

Хотели бы управлять домом из машины?

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