Автомобили Audi, Renault и Honda получат китайское голосовое управление

Tmall Genie Auto позволит делать покупки в онлайн-магазине Alibaba и бронировать места в кинотеатрах прямо из автомобиля. Ещё через систему можно будет узнать заряд батареи, проверить уровень топлива и провести диагностику двигателя. Позже разработчики обещают добавить функцию управления «умным» домом через домашнюю голосовую колонку Tmall Genie.