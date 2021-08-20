Алгебра и геометрия. Четыре мнения про два очень разных Land Rover Defender

Эволюция — безжалостная штука. За век с небольшим разные автомобильные виды появлялись, забирались на верхние ступени развития, а затем стремительно исчезали, оставляя после себя лишь записи в автомобильной Красной книге. Где-то роль сыграла изменчивая мода, а где-то выживали только те, кто сумел лучше приспособиться к непостоянным требованиям покупателей.
Такая участь постигла не только отдельные марки или модели, но и целые семейства, объединённые схожими кузовами. Фаэтоны, ландо, трёхдверки… Да-да! Просто вспомните: ещё 10 лет назад трёхдверные кузова входили в гамму большинства популярных моделей! Трёхдверки были не только у хэтчбеков всех размеров и мастей, но даже у кроссоверов и внедорожников! Ford Bronco, Mitsubishi Pajero, Isuzu VehiCross, Opel Frontera, Suzuki Vitara, Toyota RAV4 и наша Нива, наконец! Перечисление культовых внедорожных трёхдверок заняло бы не одну строчку в этой статье. Да что там говорить — легендарный Range Rover впервые появился именно в трёхдверном варианте!
Но жестокий рынок не оставил таким машинам ни одного шанса, и чтобы вспомнить все по-настоящему внедорожные трёхдверки, сегодня хватит пальцев на одной руке: Suzuki Jimny, возрождённый Ford Bronco, Jeep Wrangler, Lada Niva да Toyota Land Cruiser Prado на некоторых рынках. Хотя нет, пригодится ещё один палец — ведь трёхдверная версия есть и у новейшего Land Rover Defender!
И не просто «есть» — у неё ещё и куча модификаций. Чтобы разобраться в том, зачем в 2021 году выпускать не слишком востребованный, казалось бы, трёхдверный внедорожник, мы взяли на тест две очень разные версии LR Defender 90 — 400-сильную городскую и внедорожную с 200-сильным турбодизелем — и попросили четырёх редакторов Журнала Авто.ру рассказать о своих впечатлениях.
Михаил Цымбал
Должен признаться: вплоть до этого момента я относился к «городскому» трёхдверному Дэфу с чудовищным скепсисом. Почему? Чем хорош британский внедорожник в своей внедорожной ипостаси — с короткой колёсной базой, маленькими свесами и полноценным офроудным потенциалом — я примерно представляю. И считаю его существование оправданным до последнего пенни, потраченного на разработку. Но вот это... Глянцево-матовый шик, огромные колёса и имидж «городского хулигана» с новым LR Defender в моей голове ну никак не стыковались.
Нет, я не влюбился в него по уши и по-прежнему считаю трёхдверный вариант LR Defender с зубастыми колёсами, лесенками-боксами по бокам и экспедиционным багажником на крыше практически идеальным автомобилем на все случаи жизни. Но теперь я понимаю, почему у него появился щегольский собрат. Хотя бы потому, что у него нет ни одного конкурента!
Jeep Wrangler? Да, он тоже круто выглядит, а навесив на него несколько деталей из фирменного каталога аксессуаров, вы получите очень стильную ретроштучку. Но давайте по-честному: для города эта машина подходит только в том случае, если вы живёте где-нибудь в солнечной Калифорнии. Классическая рама, мосты, утилитарный салон и двухлитровый турбомотор под капотом… Серьёзно?!
Новый Ford Bronco? Настоящий стиляга, который по своей конструкции ушёл недалеко от Wrangler. А в России он если и появится, то лишь благодаря очень состоятельным энтузиастам. Что там ещё осталось? Jimny? Отличный автомобиль! Для тех, у кого пока не очень много денег. Niva? Ну да, ну да...
На их фоне эпатажный LR Defender в версии X и с пакетом X Exterior Pack — отмороженный городской задира. Вызывающая двухцветная раскраска кузова, чёрный глянец вместо хрома и защитного пластика везде, где только можно, огромные 22-дюймовые колёса и — главное! — злющая турбированная «шестёрка» под капотом, которой помогает небольшой 48-вольтовый стартер-генератор. Отдача — 400 лошадиных сил, разгон до «сотни» — 6 секунд. И я вас уверяю: эти шесть секунд в Дэфендере по ощущениям сильно отличаются от тех же шести секунд в каком-нибудь хэтчбеке гольф-класса.
При старте высокий кузов приседает на задние колёса, несмотря на все старания пневмоподвески удержать его горизонтально, и Дэф срывается с места, ёрзая задней осью от возбуждения. Невероятный аттракцион, который хочется повторять снова и снова. У турбомотора LR Defender есть дополнительная турбинка с электроприводом, которая дует всего на 0,5 бара до тех пор, пока не раскрутится основной нагнетатель. Но её помощь весьма ощутима — внедорожник готов ускориться в любой момент и с любой скорости. И знаете: те самые «электронные» тормоза, которые на пятидверном Дэфе были настроены из рук вон плохо, здесь работают почти идеально.
В результате трёхдверный городской LR Defender воспринимается как... трёдверный Гелик, о котором все мечтают, но который уже давно стал достоянием той самой Красной книги. Грозный, немного своенравный и дико харизматичный. И при этом очень современный во всём, включая устройство полного привода и электронную начинку. Независимая подвеска с пневмобаллонами — комфортная, мультимедийка — классная, салон — лучший образчик того, как в двадцать первом веке сделать ретротачку, которой удобно и приятно пользоваться.
Цена в 7–8 миллионов за 400-сильный вариант? Да, это приличная сумма. Но это всё равно ровно вдвое дешевле заряженного G‑класса и втрое — Уруса, которыми сегодня не удивишь даже школьника. А ведь с недавних пор LR Defender бывает ещё и восьмицилиндровым. И я боюсь представить, каким безумным он получился.
Александр Мирошкин
Глубокие царапины и потёртости на огромных 22-дюймовых чёрных дисках, явно полученные на бездорожье, на этом Land Rover Defender выглядят противоречиво и не к месту. Как если бы вы встретили в барбершопе Джейсона Стейтема, а он бы выглядел как после финальной заварушки «Гнева человеческого». Вроде бы это и есть его образ, но с предложенными обстоятельствами он совсем не вяжется.
И в этом весь «городской» Дэф. Трёхдверный внедорожник размером с приличный семейный кроссовер. Весь в смеси мата и глянца, с диодной оптикой, двухцветной окраской кузова и салоном, сверху донизу затянутым в коричневую кожу. Конкурент такой машины точно не Wrangler, Prado или ещё что-то в этом духе, а не менее глянцевый «Гелик». Какого-нибудь кислотного цвета и для которого «грязь» — это не весенняя распутица, а фотосессия «18+» на заднем сиденье.
Как и в «Гелик», в Defender приходится не слишком богемно вскарабкиваться! Кажется, даже УАЗ «Патриот» пониже... А внутри — коллекция не особо премиальных поручней и ручек, пластик, который можно мыть из садового шланга, кнопки с внедорожными пиктограммами, указатель угла наклона кузова на главном экране мультимедийки. Может, и ссадины на дисках всё-таки к месту?
Но тогда на кой чёрт этой машине шестицилиндровый трёхлитровый мотор с электрическим наддувом и стартер-генератором, которые всей толпой выдают 400 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента? Четыре сотни сил в автомобиле, с водительского места которого можно заглядывать в глаза водителей седельных тягачей!
Стоит немного дать волю правой ноге, и Defender свистит шинами даже по сухому асфальту, а огромный руль съезжает с нулевого положения, напоминая о том, что связь со свистящими передними колёсами тут самая что ни на есть прямая! Уж не знаю, соответствует ли реальный разгон паспортным шести секундам, но от такой прыти все эти офроуд-прибамбасы и графика воспринимаются не иначе, как красивые мультики.
Эта машина противоречит сама себе буквально во всём. И она почти так же бессмысленна, как пирсинг тех частей тела, которые обычно закрыты одеждой. И это странный выбор на каждый день, ведь Дэф трёхдверный и огромный одновременно. Он очень мощный, но его шасси предназначено не для рекордов на асфальте. Он на уровне ДНК и параметров геометрической проходимости многое умеет на бездорожье, но делать ему там со всеми этими блестяшками и 22-дюймовыми колёсами попросту нечего.
Но именно поэтому мы будем восхищаться этой машиной — лет через 10–15. Когда вся её абсурдность забудется, а останутся сухие цифры в объявлении на Авто.ру и блестящие фотографии вылизанной до эталонного состояния машины. Потому что здесь и сейчас их явно продадут не очень много. А те, кто их купят, вряд ли будут использовать покупку слишком часто — на каждый день есть машины поудобнее, даже с тем же самым названием. Это — аксессуар, красивый фантик в коллекцию. Ну а те, кто никогда не сталкивался с этой машиной живьём, будут усердно и самозабвенно накручивать ей статус «святого грааля». Комбо! Именно так обычно и рождаются легенды.
Поэтому если Defender вам хочется здесь и сейчас, чтобы использовать его если и не с регулярностью рейсового автобуса, то хотя бы несколько раз в неделю (и не всегда на асфальте), то берите модификацию попроще, с дизельным мотором и без всего этого глянца.
А лучше подумайте о пятидверке: ставить детские кресла в коротыша — сущий кошмар. Уж поверьте, я делал это дважды. Потому что единственным из редакции Журнала Авто.ру поездил и на модном, и на утилитарном Defender. Но о последнем лучше расскажут Ваня и Валера, которые провели с ним куда больше времени.
Валерий Арутин
— А можно, я поеду с вами, посередине? — спрашивает меня сын.
— А можно, я сяду в центр, и ты меня сфотографируешь? Смотрите, как прикольно! — это уже коллега на парковке у офиса.
— А можно вот прямо так, втроём спереди ездить? — недоверчиво смотрит сосед во дворе.
Подобных «а можно?» я наслушался за тест «короткого» Дэфа во внедорожном исполнении много. Он и сам по себе — автомобиль-на-который-все-оборачиваются. Причём исключительно с позитивным отношением и улыбками — завидуй, Gelandewagen. А уж когда узнают про кресло между водителем и пассажиром… Прикольно же!
Но предназначалось оно для водителя, а пассажиры сидели чуть позади, чтобы не толкать его локтями — тогда британский внедорожник был намного компактнее. В итоге от такой схемы отказались ещё до запуска в серию, но фрагменты её ДНК надолго застряли в компоновке Дэфа — и несколько поколений водителей упирались коленом в «ручник», а локтём — в дверь внедорожника. Однако сегодняшний Defender крупнее, и британские инженеры, думается, внедрили третье сиденье не только для вау-эффекта.
Правда, получилось неоднозначно. С одной стороны, это сделало внедорожник практичнее. Если при словах «короткий Дэф» вам представляется трёхдверная Нива, то подобное сравнение здесь неуместно. В отличие от отечественной машины, на втором ряду британской приличный запас пространства. Только залезать туда не сильно проще, а сам диван — плоский и жёсткий. Однако с посадочной формулой 3+3 Defender 90 действительно способен перевезти шесть человек.
И среднее место спереди в Дэфе не для галочки. Я посадил-таки сына вперёд на бездорожье — там, где надо было осторожно выбирать траектории и смело кренить автомобиль на косогорах. Ребёнку было удобно, и мне, как водителю, он почти не мешал — хотя в свои 12 лет по росту уже почти догнал маму, а по размеру ноги — меня самого.
С другой стороны, и без пассажиров Land Rover не даёт забыть водителю о своей шестиместности. Сложенная спинка среднего кресла оказывается слишком высоким подлокотником, мешающим быстрому рулению. А если сиденье разложить, страдает уже «бытовая» практичность — исчезают подстаканники, уходят к пассажирам часть разъёмов и розеток. Банально некуда положить смартфон! Разве что на полочку к пассажиру или слева от руля — если поместится. Наконец, поднятая спинка перекрывает остатки видимости в заднее окно — остаётся надеяться только на камеру, заменяющую зеркало. Но она тоже вещь в себе. Расположена на крыше — так что от подъехавшего сзади на светофоре таксиста видно лишь короб на крыше.
В общем, третье сиденье стоит заказывать, только если оно действительно необходимо, в противном случае «стандартный» салон Дефендера будет удобнее. Более глобальный вопрос: Defender 90 или «длинный» Defender 110? Мне интереснее трёхдверная версия. Она способнее на бездорожье — просто в силу своей геометрии. Короткий Дэф удобнее и в городе — с ним водителю легче чувствовать габариты и парковаться. Он способен, пусть и с некоторыми трудностями входа-выхода, перевезти компанию друзей или небольшую семью. А купейный объём грузового отсека можно компенсировать экспедиционным багажником на крыше и фирменным боксом на боковине. Второй вариант: просто снять и оставить заднее сиденье в гараже. В конце концов, этот автомобиль изначально создавался как Дэф-работяга, а не гламурный с виду Land Rover, которым он тоже может быть.
Иван Ананьев
Подбирая определение для трёхдверного Land Rover Defender, я будто вскрыл коробку с мемами 2015-го: ламберсексуал! Помните этот стиль дровосека, который появился как брутальный ответ модным и нежным метросексуалам и хипстерам? Борода, топор, фланелевая рубашка — и всё это сверхмодное, дорогое и очень аккуратное. Вот только ламберсексуал едва ли сможет выжить, если окажется в настоящем диком лесу. А модный LR Defender?
Прежний Дэф был настоящим дровосеком — большой бескомпромиссной железякой, которая не боялась ни леса, ни пустыни, зато казалась совсем неуместной в глянце городской жизни. Но когда миру явили новый Defender, то многие решили, что парень уже не тот. Но ведь прогресс не остановить: вместо допотопных чугунных колунов и двуручных пил современные дровосеки используют лёгкий литой Fiskars и мощную бензиновую Хускварну. А у Defender теперь несущий кузов, независимые пневмоподвески с рекордными ходами и куча управляющей электроники. И да, на нём можно круто и пафосно прокатиться по модным местам столицы. Но сейчас подо мной трёхдверка без глянца на кузове, зато с зубастыми шинами.
Надо отдать должное нашему фотографу Славе — когда мне начало казаться, что мы засели намертво, он сохранял спокойствие, приговаривая: «Да выедет, это же Defender!» Выедет? Стоя поперёк крутого подъема одним колесом в колее, а другим в глубокой канаве? На полностью забившихся глиной AT-шинах? Без помощи со стороны?
Так что это был волнительный ввиду отсутствия регулярной практики опыт: с перебиранием внедорожных режимов, бесполезными попытками чуть ли не движениями собственного тела подтолкнуть эту тушу с водительского сиденья, с дымом или паром из-под днища… Но он выехал. И я ему благодарен, потому что в этот день у меня было ещё одно очень важное дело: я собирался покатать на нём 7‑летнего сына, для которого Дэф неожиданно стал культовым ещё с момента нашего зимнего теста.
Вообще, у него сызмальства сложились отношения с маркой Land Rover. Для начала он до дыр залистал книгу об истории марки, потом получил немного потёртый, но настоящий фирменный велосипед Land Rover G4 Challenge. Потом прокатился на 5‑дверном Дэфе, который затмил для него даже харизматичный Wrangler. А когда в магазине игрушек сын увидел коробку Lego со сборным Дефендером, то совсем потерял покой и начал сам гуглить два магических для него слова «Дефендер Лего».
Ради большей эффектности я посадил сына на среднее кресло переднего ряда. Да, это не по правилам, но мы и не выезжали на дороги общего пользования, а прокатились по полям — опять в поисках бездорожья. Правда, сын быстро заскучал: то, что казалось непроходимым из не слишком паркетного домашнего Тигуана, на Дэфе проезжалось без понижайки, выбора внедорожных режимов и операций с пневмоподвеской. Зато его заинтересовала анимация шасси — оказывается, что за внешней невозмутимостью машины скрывается серьёзная работа подвесок и механизмов блокировки дифференциалов! Но и эта невозмутимость оказалась нарушенной: с ощутимым ударом машина вдруг осела и начала буксовать. Тракторная колея и глина!
— Сын, мы, кажется, застряли.
— Да не может быть, папа, это же Дефендер!
Дежа вю? И вновь те же пляски с режимами электроники, попытки поднять подвеску, заблокировать дифференциалы и отключить ESP… Но в этот раз всё решилось как-то само: Дэф сам приподнял подвеску выше максимума, грубые шины раскидали слякоть, машина стронулась с места — и пошла вперёд, разбрасывая комья грязи и раздвигая кусты бампером. Сын в восторге, а я просто счастлив — потому что вечер мы всё-таки проведём не в этой глиняной канаве.
В общем, теперь понимаете, почему я уже давно снял с Дэфа сомнительное определение ламберсексуала, — как минимум за то, что характером он не уступает своему бородатому предку, а возможностями его превосходит. Прогресс есть прогресс!
Так что, дорогой сын, если ты вдруг опять стянул ноутбук, загуглил «Дефендер Лего», попал на эту статью и умудрился дочитать до этого места, то в качестве награды открываю тебе секрет: упаковка с твоим Дэфом лежит на балконе, между коробкой от компьютера и ящиком с инструментом. Хотя нет — упаковка с нашим с тобой Дэфендером, который мы будем собирать осенними вечерами.
Какой трёхдверный Дэф нравится вам?
Land Rover Defender на Авто.ру
Комплектация90 2.0d AT (200 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 200 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 3 дв.
Расход топлива7.7
Разгон до 100 км/ч10.2