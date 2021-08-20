Алгебра и геометрия. Четыре мнения про два очень разных Land Rover Defender

Эволюция — безжалостная штука. За век с небольшим разные авто­мобильные виды появлялись, забирались на верхние ступени развития, а затем стремительно исчезали, оставляя после себя лишь записи в авто­мобильной Красной книге. Где-то роль сыграла изменчивая мода, а где-то выживали только те, кто сумел лучше приспо­собиться к непостоянным требованиям покупателей.

Такая участь постигла не только отдельные марки или модели, но и целые семейства, объединённые схожими кузовами. Фаэтоны, ландо, трёхдверки… Да-да! Просто вспомните: ещё 10 лет назад трёхдверные кузова входили в гамму большинства популярных моделей! Трёхдверки были не только у хэтчбеков всех размеров и мастей, но даже у кроссоверов и внедорожников! Ford Bronco, Mitsubishi Pajero, Isuzu VehiCross, Opel Frontera, Suzuki Vitara, Toyota RAV4 и наша Нива, наконец! Пере­числение культовых внедорожных трёхдверок заняло бы не одну строчку в этой статье. Да что там говорить — легендарный Range Rover впервые появился именно в трёхдверном варианте!

Но жестокий рынок не оставил таким машинам ни одного шанса, и чтобы вспомнить все по-настоящему внедорожные трёхдверки, сегодня хватит пальцев на одной руке: Suzuki Jimny, возрождённый Ford Bronco, Jeep Wrangler, Lada Niva да Toyota Land Cruiser Prado на некоторых рынках. Хотя нет, пригодится ещё один палец — ведь трёхдверная версия есть и у новейшего Land Rover Defender!