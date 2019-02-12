Флагманское купе Maserati будет электрическим

Maserati Alfieri получит два типа кузова – купе и кабриолет. В основе обеих модификаций будет лежать алюминиевое модульное шасси, сами автомобили получат активную аэродинамику. Привод – полный, с системой динамического распределения тяги между осями (и колёсами).

Но главное – Alfieri сможет оснащаться двумя вариантами силовой установки – гибридной и полностью электрической. Заявлено, что гибрид получится всего на 175 килограммов тяжелее автомобиля с классическим ДВС. Самая быстрая модификация сможет разгоняться до 100 км/ч за две секунды, а максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Предсерийная сборка Maserati Alfieri стартует в начале 2020 года, а старт продаж намечен на конец того же года.