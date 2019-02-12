Марка Skoda показала прототип будущего электрокара

Флагманское купе Maserati будет электрическим

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Компания Maserati сообщила первые официальные подробности о семействе Alfieri, которое заменит купе и кабриолет GranTurismo и станет флагманским спорткаром марки.

Серийный Maserati Alfieri
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Серийный Maserati Alfieri

Maserati Alfieri получит два типа кузова – купе и кабриолет. В основе обеих модификаций будет лежать алюминиевое модульное шасси, сами автомобили получат активную аэродинамику. Привод – полный, с системой динамического распределения тяги между осями (и колёсами).

Но главное – Alfieri сможет оснащаться двумя вариантами силовой установки – гибридной и полностью электрической. Заявлено, что гибрид получится всего на 175 килограммов тяжелее автомобиля с классическим ДВС. Самая быстрая модификация сможет разгоняться до 100 км/ч за две секунды, а максимальная скорость превысит 300 км/ч.

Предсерийная сборка Maserati Alfieri стартует в начале 2020 года, а старт продаж намечен на конец того же года.

Концепт Maserati Alfieri
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Концепт Maserati Alfieri

  • Впервые Maserati Alfieri был показан в качестве концепта в 2014 году.

  • Прототип оснащался атмосферным 4.7 V8 мощностью 460 л.с. (520 Н·м), шестиступенчатым «роботом» и задним приводом.

  • Изначально предполагалось, что модель выйдет в 2016 году, но затем планы изменились из-за сложной финансовой ситуации марки.

Электрический Maserati – это вообще нормально?!

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