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До 97 км/ч за 6,2 секунды: посмотрите на мощный и недорогой электропикап «Волк»

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Дмитрий Елизаров

Калифорнийский стартап Alpha представил очередное попол­нение модель­ной линейки. К винтажному крос­соверу Jax присоединился компактный пикап Wolf («Волк»), способный ускоряться до 60 миль в час (97 км/ч) за 6,2 секунды. При этом и кроссовер, и пикап построены на платформе первой модели стартапа — спорткупе Alpha Ace.

  • Если экстерьер спорткаров и кроссовера Alpha строго выдержан в одном стиле, включая силуэт кузова, то пикап Wolf выполнен нарочито грубым и угловатым. Однако он сохранил схожее оформление передней части и, как и Alpha Jax, дебютировал с силовым бампером.

  • При длине в 4765 миллиметров Alpha Wolf оказывается заметно компактнее прочих электро­пикапов, уже анонсиро­ванных для американ­ского рынка. А к примеру, длина Toyota Hilux, продающегося в России, составляет 5325 милли­метров. При этом габариты грузовой платформы Alpha Wolf — 1652х1490 милли­метров при высоте борта 397 милли­метров. Буксиро­вочные способ­ности нового пикапа, по расчётам разработчиков, — это 1360 килограммов.

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  • Пикап будет выпускаться только с двухместной кабиной, интерьер для которой полностью позаим­ствован у прочих моделей Alpha. Он включает в себя не только винтажную отделку, но и два крупных монитора для приборной панели и медиа­системы. Alpha планирует комплекто­вать Wolf двумя типами силовых установок с одним и двумя электро­двигателями, при этом одно­моторный Wolf окажется передне­приводным. Максималь­ный запас хода, обещанный разра­ботчиком, — 440 километров.

  • Приём заявок на новинку стартап уже открыл. Оценён новый пикап в суммы от 36 до 46 тысяч долларов (от 2,6 до 3,4 миллиона рублей), и это заметно дешевле конкурентов. К примеру, стартовая цена Rivian R1T составляет 67 500 долларов.

  • Ранее анонсированный компанией кроссовер Jax на 2 тысячи долларов дороже, при этом он более компактный и менее дальнобойный.

Хотели бы обзавестись таким пикапом?

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