До 97 км/ч за 6,2 секунды: посмотрите на мощный и недорогой электропикап «Волк»
Дмитрий Елизаров
Калифорнийский стартап Alpha представил очередное пополнение модельной линейки. К винтажному кроссоверу Jax присоединился компактный пикап Wolf («Волк»), способный ускоряться до 60 миль в час
Если экстерьер спорткаров и кроссовера Alpha строго выдержан в одном стиле, включая силуэт кузова, то пикап Wolf выполнен нарочито грубым и угловатым. Однако он сохранил схожее оформление передней части и, как и Alpha Jax, дебютировал с силовым бампером.
При длине в 4765 миллиметров Alpha Wolf оказывается заметно компактнее прочих электропикапов, уже анонсированных для американского рынка. А к примеру, длина Toyota Hilux, продающегося в России, составляет 5325 миллиметров. При этом габариты грузовой платформы Alpha Wolf — 1652х1490 миллиметров при высоте борта 397 миллиметров. Буксировочные способности нового пикапа, по расчётам разработчиков, — это 1360 килограммов.
Пикап будет выпускаться только с двухместной кабиной, интерьер для которой полностью позаимствован у прочих моделей Alpha. Он включает в себя не только винтажную отделку, но и два крупных монитора для приборной панели и медиасистемы. Alpha планирует комплектовать Wolf двумя типами силовых установок с одним и двумя электродвигателями, при этом одномоторный Wolf окажется переднеприводным. Максимальный запас хода, обещанный разработчиком, — 440 километров.
Приём заявок на новинку стартап уже открыл. Оценён новый пикап в суммы от 36 до 46 тысяч долларов (от 2,6 до 3,4 миллиона рублей), и это заметно дешевле конкурентов. К примеру, стартовая цена Rivian R1T составляет 67 500 долларов.
Ранее анонсированный компанией кроссовер Jax на 2 тысячи долларов дороже, при этом он более компактный и менее дальнобойный.