До 97 км/ч за 6,2 секунды: посмотрите на мощный и недорогой электропикап «Волк»

Пикап будет выпускаться только с двухместной кабиной, интерьер для которой полностью позаим­ствован у прочих моделей Alpha. Он включает в себя не только винтажную отделку, но и два крупных монитора для приборной панели и медиа­системы. Alpha планирует комплекто­вать Wolf двумя типами силовых установок с одним и двумя электро­двигателями, при этом одно­моторный Wolf окажется передне­приводным. Максималь­ный запас хода, обещанный разра­ботчиком, — 440 километров.