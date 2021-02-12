Электрическое ретрокупе Alpha превратилось в очень быстрый кроссовер
Дмитрий Елизаров
Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation пополнил свою модельную линейку, состоящую пока из двух версий одного и того же ретрокупе Ace, винтажным кроссовером. При этом построили его на базе всё того же купе. Новинка под названием Jax разгонится до 60 миль в час (97 км/ч) за 6,5 секунды.
Кросс-купе оказалось значительно крупнее базовой модели Alpha Ace. К примеру, длина легкового Ace составляет 4180 миллиметров, тогда как Jax вытянулся уже на 4560 миллиметров (то есть превосходит по этому показателю даже VW Tiguan). Высота кроссовера — 1634 миллиметра (+184 миллиметра), ширина — 1930 миллиметров (+44 миллиметра). Размеры колёсной базы разработчики не указывают, но по всей видимости, увеличение длины связано не только с доработками экстерьера.
Неизвестны в деталях и подробности превращения купе в кроссовер. На официальных фото можно разглядеть более серьёзные пружины и амортизаторы, грязевую резину (для Jax будут предлагаться диски от 16 до 19 дюймов), силовые бампера и экспедиционный багажник. Оформление интерьера Jax в целом совпадает с прочими моделями Alpha.
Alpha обещает выпускать кросс-купе как с одним, так и с двумя электродвигателями (соответственно, с передним либо полным приводом). Запас хода самой дальнобойной версии составит 400 километров. Предварительные заказы компания уже принимает. Вседорожник оценён в диапазоне от 38 до 48 тысяч долларов (от 2,83 до 3,57 миллиона рублей).
Самой быстрой моделью в этом семействе сейчас считается купе Alpha Ace в версии Performance Edition. Оно потратит на ускорение до 60 миль в час 4,6 секунды. Кроме того, модификация отличается более агрессивной внешностью.