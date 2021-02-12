Электрическое ретрокупе Alpha превратилось в очень быстрый кроссовер

Кросс-купе оказалось значительно крупнее базовой модели Alpha Ace. К примеру, длина легкового Ace составляет 4180 милли­метров, тогда как Jax вытянулся уже на 4560 милли­метров (то есть превосходит по этому показателю даже VW Tiguan). Высота кроссовера — 1634 милли­метра (+184 милли­метра), ширина — 1930 милли­метров (+44 милли­метра). Размеры колёсной базы разра­ботчики не указывают, но по всей видимости, увеличение длины связано не только с доработками экстерьера.

Неизвестны в деталях и подроб­ности превращения купе в кроссовер. На официальных фото можно разглядеть более серьёзные пружины и аморти­заторы, грязевую резину (для Jax будут предлагаться диски от 16 до 19 дюймов), силовые бампера и экспедици­онный багажник. Оформление интерьера Jax в целом совпадает с прочими моделями Alpha.

Alpha обещает выпускать кросс-купе как с одним, так и с двумя электро­двигателями (соответ­ственно, с передним либо полным приводом). Запас хода самой дальнобойной версии составит 400 километров. Предвари­тельные заказы компания уже принимает. Вседорожник оценён в диапазоне от 38 до 48 тысяч долларов (от 2,83 до 3,57 миллиона рублей).