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Электрическое ретрокупе Alpha превратилось в очень быстрый кроссовер

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Дмитрий Елизаров

Калифорнийский стартап Alpha Motor Corporation пополнил свою модельную линейку, состоящую пока из двух версий одного и того же ретрокупе Ace, винтажным кроссовером. При этом построили его на базе всё того же купе. Новинка под названием Jax разгонится до 60 миль в час (97 км/ч) за 6,5 секунды.

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  • Кросс-купе оказалось значительно крупнее базовой модели Alpha Ace. К примеру, длина легкового Ace составляет 4180 милли­метров, тогда как Jax вытянулся уже на 4560 милли­метров (то есть превосходит по этому показателю даже VW Tiguan). Высота кроссовера — 1634 милли­метра (+184 милли­метра), ширина — 1930 милли­метров (+44 милли­метра). Размеры колёсной базы разра­ботчики не указывают, но по всей видимости, увеличение длины связано не только с доработками экстерьера.

  • Неизвестны в деталях и подроб­ности превращения купе в кроссовер. На официальных фото можно разглядеть более серьёзные пружины и аморти­заторы, грязевую резину (для Jax будут предлагаться диски от 16 до 19 дюймов), силовые бампера и экспедици­онный багажник. Оформление интерьера Jax в целом совпадает с прочими моделями Alpha.

  • Alpha обещает выпускать кросс-купе как с одним, так и с двумя электро­двигателями (соответ­ственно, с передним либо полным приводом). Запас хода самой дальнобойной версии составит 400 километров. Предвари­тельные заказы компания уже принимает. Вседорожник оценён в диапазоне от 38 до 48 тысяч долларов (от 2,83 до 3,57 миллиона рублей).

  • Самой быстрой моделью в этом семействе сейчас считается купе Alpha Ace в версии Performance Edition. Оно потратит на ускорение до 60 миль в час 4,6 секунды. Кроме того, моди­фикация отличается более агрессивной внешностью.

Как вам такое кросс-купе?

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