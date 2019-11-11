Alfa Romeo отказалась от суперкаров ради новых кроссоверов
Николай Андреев
Компания Alfa Romeo пересмотрела собственный план развития ради сокращения затрат и роста прибыли. В обновлённой концепции ставка сделана на кроссоверы, а проекты по созданию суперкаров GTV и 8C, о которых итальянцы объявили летом 2018 года, закрыты.
Сейчас линейка Alfa Romeo включает три модели: хэтчбек Giulietta, седан Giulia и среднеразмерный кроссовер Stelvio. Вслед за купе и родстером 4C с производства снимут модель «Джульетта». Оставшиеся модели в 2021 году переживут рестайлинг, но не получат гибридные версии, предусмотренные прошлогодним планом.
Также в 2021 году на рынок выйдут компактный кроссовер Tonale, а спустя ещё год – городской паркетник, у которого пока нет названия. Первый обзаведётся гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от бытовой сети, а второй появится в полностью электрическом варианте.
Alfa Romeo GTV должна была оснащаться гибридной силовой установкой мощностью более 600 л.с., состоящей из бензинового двигателя 2.9 V6, расположенного спереди, и электромотора. В 700-сильном среднемоторном спорткаре 8C предполагалось использовать углепластиковый монокок и электромотор на передней оси. Ещё в Alfa Romeo говорили о работе над крупным кроссовером, но от этой модели тоже в итоге отказались.