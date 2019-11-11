Alfa Romeo отказалась от суперкаров ради новых кроссоверов

Сейчас линейка Alfa Romeo включает три модели: хэтчбек Giulietta, седан Giulia и среднеразмерный кроссовер Stelvio. Вслед за купе и родстером 4C с производства снимут модель «Джульетта». Оставшиеся модели в 2021 году переживут рестайлинг, но не получат гибридные версии, предусмотренные прошлогодним планом.

Также в 2021 году на рынок выйдут компактный кроссовер Tonale, а спустя ещё год – городской паркетник, у которого пока нет названия. Первый обзаведётся гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от бытовой сети, а второй появится в полностью электрическом варианте.