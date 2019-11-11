В России наращивают объёмы выпуска автомобилей, несмотря на спад продаж

Alfa Romeo отказалась от суперкаров ради новых кроссоверов

Новости

Николай Андреев

Компания Alfa Romeo пересмотрела собственный план развития ради сокращения затрат и роста прибыли. В обновлённой концепции ставка сделана на кроссоверы, а проекты по созданию суперкаров GTV и 8C, о которых итальянцы объявили летом 2018 года, закрыты.

Alfa Romeo Giuletta
Alfa Romeo Giulia
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Alfa Romeo Giuletta

  • Сейчас линейка Alfa Romeo включает три модели: хэтчбек Giulietta, седан Giulia и среднеразмерный кроссовер Stelvio. Вслед за купе и родстером 4C с производства снимут модель «Джульетта». Оставшиеся модели в 2021 году переживут рестайлинг, но не получат гибридные версии, предусмотренные прошлогодним планом.

  • Также в 2021 году на рынок выйдут компактный кроссовер Tonale, а спустя ещё год – городской паркетник, у которого пока нет названия. Первый обзаведётся гибридной силовой установкой с возможностью зарядки от бытовой сети, а второй появится в полностью электрическом варианте.

Alfa Romeo GTV
Alfa Romeo 8C
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Alfa Romeo GTV

Alfa Romeo GTV должна была оснащаться гибридной силовой установкой мощностью более 600 л.с., состоящей из бензинового двигателя 2.9 V6, расположенного спереди, и электромотора. В 700-сильном средне­моторном спорткаре 8C предполагалось использовать углепластиковый монокок и электромотор на передней оси. Ещё в Alfa Romeo говорили о работе над крупным кроссовером, но от этой модели тоже в итоге отказались.

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