Брендам Alfa Romeo и Lancia дали по 10 лет на развитие
Дмитрий Елизаров
Карлос Таварес, нынешний глава концерна Stellantis (куда входят обе итальянские компании), заявил о намерении поддерживать инвестирование в развитие брендов Alfa Romeo и Lancia в течение десяти ближайших лет. Об этом пишет Autocar. По плану концерна, за это время компании должны будут разработать и реализовать новую модельную стратегию.
Выступая на одной из отраслевых конференций, Карлос Таварес отметил, что бренд Alfa Romeo имеет большую ценность в глазах покупателей, поэтому отказываться от него неразумно. Однако необходимо налаживать коммуникации с покупателями, понять, чего они ждут от марки и что именно марка способна им дать. В числе последнего Таварес отметил неизбежность электрификации модельного ряда.
«Каждому из наших брендов мы дадим возможность под руководством сильного директора определить собственное видение, составить стратегию развития и использовать активы Stellantis для реализации своих бизнес-идей», — цитирует издание заявление Тавареса. По его словам, каждой из марок, включая Alfa Romeo и Lancia, будет предоставлено временное окно в 10 лет для реализации модельной стратегии.
Alfa Romeo и Lancia ранее назывались одними из главных кандидатов на возможную ликвидацию в силу очень скромного модельного ряда (у Lancia, к примеру, он состоит из единственной модели Ypsilon, которая продаётся только в Италии). Однако позже руководство Stellantis объявило об объединении двух итальянских марок и французского бренда DS в «премиальное» подразделение и о начале совместной работы над новинками.
В конце апреля нынешний глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато утверждал, что продуманная стратегия дальнейшего развития у компании уже имеется. Она включает в себя как повышение качества автомобилей, так и выход марки в новые рыночные сегменты. Скажем, в следующем году линейку Alfa Romeo пополнит новый компактный кроссовер Tonale.