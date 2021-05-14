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Брендам Alfa Romeo и Lancia дали по 10 лет на развитие

Новости

Дмитрий Елизаров

Карлос Таварес, нынешний глава концерна Stellantis (куда входят обе итальян­ские компании), заявил о намерении поддер­живать инвестиро­вание в развитие брендов Alfa Romeo и Lancia в течение десяти ближайших лет. Об этом пишет Autocar. По плану концерна, за это время компании должны будут разработать и реали­зовать новую модельную стратегию.

  • Выступая на одной из отраслевых конференций, Карлос Таварес отметил, что бренд Alfa Romeo имеет большую ценность в глазах покупате­лей, поэтому отказы­ваться от него неразумно. Однако необхо­димо налаживать коммуни­кации с покупате­лями, понять, чего они ждут от марки и что именно марка способна им дать. В числе последнего Таварес отметил неизбеж­ность электри­фикации модельного ряда.

  • «Каждому из наших брендов мы дадим возмож­ность под руко­водством сильного директора определить собственное видение, составить стратегию развития и исполь­зовать активы Stellantis для реали­зации своих бизнес-идей», — цитирует издание заявле­ние Тавареса. По его словам, каждой из марок, включая Alfa Romeo и Lancia, будет предо­ставлено временное окно в 10 лет для реализации модельной стратегии.

  • Alfa Romeo и Lancia ранее назывались одними из главных кандидатов на возможную ликви­дацию в силу очень скромного модельного ряда (у Lancia, к примеру, он состоит из един­ственной модели Ypsilon, которая продаётся только в Италии). Однако позже руковод­ство Stellantis объявило об объедине­нии двух итальянских марок и француз­ского бренда DS в «премиаль­ное» подразде­ление и о начале совместной работы над новинками.

  • В конце апреля нынешний глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато утверждал, что продуманная стратегия дальнейшего развития у компании уже имеется. Она включает в себя как повышение качества авто­мобилей, так и выход марки в новые рыночные сегменты. Скажем, в следующем году линейку Alfa Romeo пополнит новый компактный кроссовер Tonale.

Как считаете, выживут итальянские компании?

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