Mazda MX-5 переделали в культовый спорткар Alfa Romeo. И это может сделать каждый

В прошлом месяце на торги выставили купе Alfa Romeo Montreal 1974 года выпуска. На его одометре всего 20 105 километров. С двух­сотсильным V8 на 2,6 литра машина разгоняется до сотни за 7,4 секунды и далее до 220 км/ч. На ней стоят редкие для того времени и этой модели кондици­онер и электро­стекло­подъёмники.