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Mazda MX-5 переделали в культовый спорткар Alfa Romeo. И это может сделать каждый

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Кирилл Малышев

Автомеханик Ант Анстед из Британии придумал крайне интересный проект. Современный родстер Mazda MX-5 Miata второго поколения с помощью его кита можно переделать в реплику культового болида Alfa Romeo 158.

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  • Проект назвали Tipo 184. Тут есть игра цифр. Alfa Romeo 158 – это 1,5 литра рабочего объёма при 8 цилиндрах. А Tipo 184 — это мотор 1.8 Мазды с 4 цилиндрами.

  • В набор для тюнинга входят шасси на простран­ственной раме, кузовные панели и основа приборной панели. Почти всё остальное берётся от Мазды МХ-5. В комплекте есть пара крутых фишек.

  • Во-первых, это разнесённый выхлоп на четыре патрубка. Но у исходной Альфы их было восемь, поэтому тюнеры придумали ещё четыре фейковых трубы. Во-вторых, предлагаются накладки на тормозные механизмы, чтобы они выглядели барабанными — для аутентич­ности.

  • Фирма анонсировала спец­предложение. Первые десять заказчиков получат не только комплект, но и возмож­ность собрать машину непосред­ственно под руковод­ством автора проекта. Цена — 7500 фунтов стерлингов (750 000 рублей).

  • В прошлом месяце на торги выставили купе Alfa Romeo Montreal 1974 года выпуска. На его одометре всего 20 105 километров. С двух­сотсильным V8 на 2,6 литра машина разгоняется до сотни за 7,4 секунды и далее до 220 км/ч. На ней стоят редкие для того времени и этой модели кондици­онер и электро­стекло­подъёмники.

Крутая же идея, не?

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