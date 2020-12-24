Mazda MX-5 переделали в культовый спорткар Alfa Romeo. И это может сделать каждый
Кирилл Малышев
Автомеханик Ант Анстед из Британии придумал крайне интересный проект. Современный родстер Mazda
Проект назвали Tipo 184. Тут есть игра цифр. Alfa Romeo 158 – это 1,5 литра рабочего объёма при 8 цилиндрах. А Tipo 184 — это мотор 1.8 Мазды с 4 цилиндрами.
В набор для тюнинга входят шасси на пространственной раме, кузовные панели и основа приборной панели. Почти всё остальное берётся от Мазды
МХ-5.В комплекте есть пара крутых фишек.
Во-первых, это разнесённый выхлоп на четыре патрубка. Но у исходной Альфы их было восемь, поэтому тюнеры придумали ещё четыре фейковых трубы. Во-вторых, предлагаются накладки на тормозные механизмы, чтобы они выглядели барабанными — для аутентичности.
Фирма анонсировала спецпредложение. Первые десять заказчиков получат не только комплект, но и возможность собрать машину непосредственно под руководством автора проекта. Цена — 7500 фунтов стерлингов (750 000 рублей).
В прошлом месяце на торги выставили купе Alfa Romeo Montreal 1974 года выпуска. На его одометре всего 20 105 километров. С двухсотсильным V8 на 2,6 литра машина разгоняется до сотни за 7,4 секунды и далее до
220 км/ч.На ней стоят редкие для того времени и этой модели кондиционер и электростеклоподъёмники.