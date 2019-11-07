Фирма Alfa Romeo сняла с производства спорткар из карбона

Основная причина отказа от модели – падение спроса. Продажи спорткаров в Европе и США с момента дебюта сократились более чем вдвое и за весь 2018 год не превысили отметку в 500 экземпляров. При этом модель не сильно устарела: купе представили в 2013 году, а родстер – два года спустя.