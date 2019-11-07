Кажется, в России перестают покупать новые автомобили

Фирма Alfa Romeo сняла с производства спорткар из карбона

Новости

Николай Андреев

Купе и родстер Alfa Romeo 4C ушли в историю – итальянская марка полностью прекратила производство спортивных двухдверных моделей. Об этом стало известно изданию Motor1.

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  • Основная причина отказа от модели – падение спроса. Продажи спорткаров в Европе и США с момента дебюта сократились более чем вдвое и за весь 2018 год не превысили отметку в 500 экземпляров. При этом модель не сильно устарела: купе представили в 2013 году, а родстер – два года спустя.

  • Alfa Romeo 4C оснащена карбоновым монококом, а кузов полностью изготовлен из композита, который на 20 процентов легче стали. Сухой вес купе составляет всего 895 килограммов (родстер на 10 килограммов тяжелее), что позволило создателям отказаться от усилителя руля.

  • Купе и родстер всегда предлагались только с одним двигателем, расположенным позади салона, – 240-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,75 литра. Тяга на задние колёса идёт через шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Благодаря небольшой массе спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 257 км/ч.

Последние выпущенные Alfa Romeo 4C продаются в Европе с начальной стоимостью 63 200 евро (4,5 миллиона рублей). Вместо производства суперкаров итальянская компания начнёт активнее готовить к производству новые модели кроссоверов, первым из которых станет компактный Tonale.

Почему купе и родстер Alfa Romeo 4C не пользовались большим спросом?

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