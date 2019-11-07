Фирма Alfa Romeo сняла с производства спорткар из карбона
Николай Андреев
Купе и родстер Alfa Romeo 4C ушли в историю – итальянская марка полностью прекратила производство спортивных двухдверных моделей. Об этом стало известно изданию Motor1.
Основная причина отказа от модели – падение спроса. Продажи спорткаров в Европе и США с момента дебюта сократились более чем вдвое и за весь 2018 год не превысили отметку в 500 экземпляров. При этом модель не сильно устарела: купе представили в 2013 году, а родстер – два года спустя.
Alfa Romeo 4C оснащена карбоновым монококом, а кузов полностью изготовлен из композита, который на 20 процентов легче стали. Сухой вес купе составляет всего 895 килограммов (родстер на 10 килограммов тяжелее), что позволило создателям отказаться от усилителя руля.
Купе и родстер всегда предлагались только с одним двигателем, расположенным позади салона, – 240-сильной «турбочетвёркой» объёмом 1,75 литра. Тяга на задние колёса идёт через шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Благодаря небольшой массе спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а максимальная скорость составляет 257 км/ч.
Последние выпущенные Alfa Romeo 4C продаются в Европе с начальной стоимостью 63 200 евро (4,5 миллиона рублей). Вместо производства суперкаров итальянская компания начнёт активнее готовить к производству новые модели кроссоверов, первым из которых станет компактный Tonale.