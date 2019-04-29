Быстрейшие кроссоверы на планете: эпичный дрэг

Британское издание Auto Express организовало битву титанов: Porsche Cayenne Turbo (550 л.с.) вывели на старт против Bentley Bentayga (608 л.с.) и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 л.с.). На бумаге три этих суперкроссовера плюс-минус равны по динамике. Осталось проверить, кто из них быстрейший в реальности с помощью старого доброго заезда по прямой с замером на четверть мили и полмили. Делайте ставки, а потом смотрите видео.