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Быстрейшие кроссоверы на планете: эпичный дрэг

Видео

Андрей Шульдешов

Британское издание Auto Express организовало битву титанов: Porsche Cayenne Turbo (550 л.с.) вывели на старт против Bentley Bentayga (608 л.с.) и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 л.с.). На бумаге три этих суперкроссовера плюс-минус равны по динамике. Осталось проверить, кто из них быстрейший в реальности с помощью старого доброго заезда по прямой с замером на четверть мили и полмили. Делайте ставки, а потом смотрите видео.

Бьюсь об заклад, самый быстрый из трёх — это...

SUBSCRIBE for more great car videos: http://aex.ae/2gY9ABE Alfa Romeo Stelvio review: https://aex.ae/2UDaOod Performance SUVs are a big thing just now with many new models entering the market and trying to grab a piece of the action. We've got three of them together to see which one is quickest in a standing half-mile drag race. Will it be the 2.9-litre twin turbo V6 Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, the 4.0-litre twin-turbo V8 Porsche Cayenne Turbo or the 6.0-litre twin-turbo W12 Bentley Bentayga? Only one way to find out... More Auto Express videos Car reviews playlist: http://aex.ae/2gY4ViX Alfa Romeo Stelvio video review: https://aex.ae/2IJNWli Porsche Cayenne Turbo vs Cayenne Turbo S video review: https://aex.ae/2L5mLn4 More on AutoExpress.co.uk Top 10 best SUVs and 4x4s: https://aex.ae/2R3xA83 Top 10 best performance cars: http://aex.ae/25P2yTm Bentley Bentayga review: https://aex.ae/2CN4tB3 Follow us Twitter: https://twitter.com/AutoExpress Facebook: https://www.facebook.com/AutoExpress Instagram: https://www.instagram.com/autoexpressmagazine

Однако зрители в комментариях к этому ролику обратили внимание, что у Alfa Romeo во время заезда управляющая электроника переведена в режим Normal и заподозрили, что итальянский кроссовер оказался в неравных условиях с монстрами от VAG. Возможно, это и повлияло на результат заезда?

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