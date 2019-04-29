Быстрейшие кроссоверы на планете: эпичный дрэг
Андрей Шульдешов
Британское издание Auto Express организовало битву титанов: Porsche Cayenne Turbo (550 л.с.) вывели на старт против Bentley Bentayga (608 л.с.) и Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 л.с.). На бумаге три этих суперкроссовера плюс-минус равны по динамике. Осталось проверить, кто из них быстрейший в реальности с помощью старого доброго заезда по прямой с замером на четверть мили и полмили. Делайте ставки, а потом смотрите видео.
Бьюсь об заклад, самый быстрый из трёх — это...
Однако зрители в комментариях к этому ролику обратили внимание, что у Alfa Romeo во время заезда управляющая электроника переведена в режим Normal и заподозрили, что итальянский кроссовер оказался в неравных условиях с монстрами от VAG. Возможно, это и повлияло на результат заезда?